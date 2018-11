LIVE Curling, Europei 2018 in DIRETTA: 22 novembre, l’Italia sfida la Scozia in semifinale! Azzurre per la salvezza

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di curling. Giornata clou di questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia), visto che si svolgerà l’ultima sessione del round robin e poi le semifinali maschili, in cui l’Italia andrà a caccia di una storica finale. La squadra guidata da Joel Retornaz, che ieri ha ottenuto la qualificazione, aprirà la giornata odierna affrontando la Russia, partita comunque importante per determinare il piazzamento finale in classifica. Nel tardo pomeriggio gli azzurri torneranno poi sul ghiaccio per la semifinale in cui molto probabilmente sfideranno la Scozia. L’Italia femminile invece si giocherà la salvezza con la Lettonia, in uno scontro diretto da vincere per evitare la retrocessione nella Divisione B.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di curling: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 8.00.













