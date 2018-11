LIVE Italia-Germania curling, Finale 3°-4° posto Europei 2018 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, finale per il bronzo degli Europei 2018 di curling. Gli azzurri arrivano a questa gara dopo aver realizzato un grandissimo torneo a Tallinn (Estonia) e sono pronti a chiuderlo in bellezza, conquistando una storica medaglia. L’Italia maschile infatti è salita sul podio continentale una sola volta, nel lontano 1979, quando conquistò il bronzo davanti al pubblico di casa a Varese. La squadra guidata da Joel Retornaz avrà quindi l’occasione di scrivere la storia e dopo aver lottato alla pari con la Scozia, è pronta ad imporre il proprio gioco nella sfida con i tedeschi e trasformare il sogno in realtà. Ci attende quindi una partita ricca di grandi emozioni, da vivere tutte insieme a noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, finale per il bronzo degli Europei 2018 di curling: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 18.00. Buon divertimento!













