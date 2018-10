Volley, Mondiali 2018: Italia in finale, le parole e la gioia delle azzurre. Mazzanti: “Il sogno è più avanti, prepariamo la Serbia”

Venerdì indimenticabile per l’Italia che ha battuto la Cina e si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto le Campionesse Olimpiche al tie-break e si è guadagnata la possibilità di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo della rassegna iridata che si giocherà domani a Yokohama (Giappone). Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la Federvolley.

DAVIDE MAZZANTI: “Quando abbiamo vinto ho subito pensato che dovevo preparare la Serbia. Sono contentissimo, non sono ancora uscito dalla partita e sono felice di restare in questa sensazione perché credo che il sogno è ancora più avanti e avere tenuto dentro le emozioni è importante. Mi aspettavo una battaglia così: il secondo set è stato un peccato perché abbiamo sprecato in contrattacco e nel quarto in cambiopalla ma le ragazze sono sempre state in partita, si sono organizzate tra di loro e sono state bravissime. Ora voglio vedere quello che la Serbia ha fatto contro l’Olanda per capire come affrontarle e come metterle in difficoltà“.

MIRIAM SYLLA: “Non ci credo ancora, mi sembra un sogno e non svegliatemi. Non so cosa dire, è stata una partita non combattuta, di più. Nessuno mollava ed è stato bellissimo. Ci siamo aggrappate al nostro sogno, quello che ci siamo costruite cinque mesi fa e abbiamo dimostrato di volerlo. Domani un’altra battaglia, abbiamo qualche sassolino da toglierci contro la Serbia ad esempio la prima gara alle Olimpiadi di Rio, quest’anno vogliamo riprenderci“.

CRISTINA CHIRICHELLA: “Siamo contentissime e sicuramente è un’emozione indescrivibile. Ora festeggiamo ma domani ci sarà un’altra battaglia per poter fare qualcosa di grande. Ora provo un mix di mille emozioni e sono contentissima. Ci abbiamo messo tantissima grinta e penso che si sia vista, ci abbiamo messo tutto perché sapevamo che dovevamo stare su tutti i palloni perché la Cina non ci avrebbe regalato nulla“.

Foto: Valerio Origo