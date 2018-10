Volley femminile, Mondiali 2018: Italia in Finale per la seconda volta nella storia! Dal trionfo del 2002 al sogno in Giappone

L’Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla palpitante vittoria sulla Cina nella già ribattezzata battaglia di Yokohama. Nella metropoli nipponica, le azzurre hanno sconfitto le Campionesse Olimpiche e si sono così guadagnate l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata che giocheremo domani (ore 12.40) contro la Serbia.

La nostra Nazionale si è guadagnata la possibilità di giocare la partita che assegna il titolo iridato per la seconda volta nella storia: nel 2002, infatti, le ragazze di Marco Bonitta batterono proprio la Cina nella semifinale di Berlino e poi conquistarono la gloria eterna superando gli USA in Finale per 3-2 (18-25; 25-18; 25-16; 22-25; 15-11). Avevamo invece perso le semifinali del 2006 (contro la Russia) e del 2014 (contro la Cina a Milano).

Quel giorno c’erano in campo stelle indimenticabili come Elisa Togut, Manuela Leggeri, Francesca Piccinini, Eleonora Lo Bianco, Paola Cardullo. Questa volta toccherà a Paola Egonu, Miriam Sylla, Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Monica De Gennaro, Cristina Chirichella, Anna Danesi guidate dal CT Davide Mazzanti.

