Italia-Serbia, Finale Mondiali 2018 volley femminile: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Italia ha conquistato la finale dei Mondiali 2018 di volley femminile dopo aver vinto una meravigliosa ed epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2. Domani le azzurre affronteranno la Serbia nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE ITALIA-SERBIA?

Sabato 20 ottobre.

A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE ITALIA-SERBIA?

Alle 12.40 (ora italiana). La partita potrebbe iniziare in ritardo qualora si protragga la sfida precedente tra Olanda e Cina per il terzo posto, in programma alle 10.20.

COME VEDERE IN TV ITALIA-SERBIA?

Su Rai2.

COME VEDERE IN STREAMING ITALIA-SERBIA

Attraverso Rai Play, la piattaforma streaming della RAI.

COME SEGUIRE ITALIA-SERBIA IN TEMPO REALE?

Diretta scritta naturalmente su OA Sport a partire dalle 12.00.

Foto: Fivb