Volley, SuperLega 2018-2019: Civitanova e Verona i campi caldi della seconda giornata, in attesa delle super sfide

Dopo il gustoso antipasto dello scorso week end, con alcuni spunti molto interessanti già alla giornata di apertura, si torna in campo per il secondo turno della Superlega che vede un paio di scontri molto interessanti in attesa che arrivino nelle prossime due settimane le super sfide tra le quattro big che potrebbero dare una prima indicazione sullo stato di salute delle squadre destinate a lottare per la conquista dello scudetto.

CIVITANOVA-RAVENNA. I favori del pronostico sono tutti per la Lube che è partita con il piede giusto in campionato dopo lo scivolone di Supercoppa ma attenzione alla Consar che ha stupito positivamente contro Milano al debutto e potrà giocare con il vantaggio di non aver nulla da perdere. E’ la sfida degli “opposti per caso”: da una parte il cubano Simon, in attesa del rientro definitivo di Sokolov, dall’altra Rychlicki, sostituto momentaneo dell’acciaccato Argenta e in grande spolvero sette giorni fa.

VERONA-PERUGIA. Altra sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Gli umbri della Sir Safety hanno bevuto un brodino caldo battendo Latina dopo il tonfo in Supercoppa e avranno una settimana in più di lavoro assieme ma la Calzedonia è avversario da prendere con le molle che ha iniziato nemissimo la sua stagione con la vittoria limpida sul campo di Monza. Prima trasferta italiana per Leon che finora aveva giocato solo al PalaEvangelisti e sfida a suon di bordate con il trio dei super esperti, Savani, Birarelli e De Pandis.

CASTELLANA GROTTE-MODENA. I modenesi vogliono proseguire il magic moment anche sul campo di Castellana Grotte che, al debutto casalingo, proverà il colpaccio contro uno dei top team del campionato. La stagione è iniziata benissimo per Zaytsev e soci che danno l’assalto al poker di vittorie, mentre i pugliesi se la sono giocata nella sfida diretta (una sorta di spareggio salvezza anticipato) a Vibo Valentia ma hanno ceduto in quattro set.

MILANO-PADOVA. Si trovano di fronte due deluse del primo turno di campionato, a caccia del primo sigillo stagionale. La squadra di Giani ha deluso tantissimo a Ravenna e non basta l’assenza di Piano a spiegare la mancanza di brillantezza del debutto. Urge una prestazione che cancelli quella precedente. Un pizzico, ma solo un pizzico, di rammarico c’è in casa Kioene Padova dove ci si aspettava qualcosa di più dalla sfida casalinga con un Civitanova apparso vulnerabile in qualche reparto alla vigilia ma poi, di fatto, macchina perfetta in campo e se avversarie di quel rango non regalano qualcosa, si fa molto dura per Padova.

SORA-TRENTO. Pronostico tutto per i trentini che hanno confermato anche contro Siena di attraversare un momento particolare di forma e non dovrebbero avere problemi sul campo di Sora che al debutto contro Modena ha opposto una flebile resistenza alla superiorità degli emiliani. LATINA-MONZA. Partita che sfugge ad ogni pronostico. Chi vince si sblocca e, proprio per questo, è preannunciata grande battaglia, perchè la posta in palio è già alta. SIENA VIBO VALENTIA. Punti già preziosi in chiave salvezza, quelli in palio nel posticipo del martedì tra Emma Villas Siena e Tonno Callipo Vibo Valentia: momento storico per la società senese che debutta tra le mura amiche.