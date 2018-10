Non svegliateci, è tutto vero. Italia in Finale ai Mondiali: la forza dell’incoscienza, la grinta della gioventù, il coraggio di crederci

Se è un sogno non svegliateci. Aspettavamo questo momento da 16 anni, dall’urlo di Berlino, dal boato contro gli USA, dalla schiacciata vincente di Elisa Togut che ci consegnò l’unico titolo iridato della nostra storia. Attendevamo una Finale dei Mondiali dallo show in terra tedesca nell’ormai lontano 2002, nel frattempo abbiamo buttato giù i rospi amari di due eliminazioni in semifinale e di scivoloni alle Olimpiadi contro ogni pronostico.

Dateci un pizzicotto per farci capire che è tutto vero, per farci realizzare in maniera nitida che l’Italia giocherà l’atto conclusivo per la seconda volta, per farci mettere a fuoco che le azzurre hanno sconfitto la Cina Campionessa Olimpica in una partita da dentro o fuori e si sono regalate il match per la gloria contro la Serbia. Dopo la battaglia di Nagoya contro il Giappone, la guerra di Yokohama risolta al tie-break ha sorriso ancora ai nostri colori, 135 minuti infernali sigillati ancora una volta dallo show di una mastodontica Paola Egonu che si erge al ruolo di giocatrice più forte del Pianeta come testimoniano i 45 punti messi a segno in una delle giornate più bella della nostra pallavolo.

Tutto incredibilmente, magicamente, meravigliosamente vero. Tre settimane fa eravamo esclusivamente una potenziale outsider, con il tempo ci siamo trasformati in mina vagante, poi a suon di vittorie (addirittura dieci consecutive) ci siamo candidati a un ruolo da protagoniste e oggi abbiamo concretizzato la nostra crescita esponenziale: siamo nelle mani di un gruppo giovane (23 anni di media) che con l’incoscienza della beata gioventù ha saputo sovvertire tutti i pronostici regalandosi questa grande chance contro le Campionesse d’Europa che domani saranno favorite per la conquista del loro primo titolo.

Non vogliamo più svegliarci, almeno fino alle 12.40 di sabato 20 ottobre quando inizierà una nuova battaglia contro le slave, un avversario ostico che sembra insormontabile ma domani è un altro giorno e tutto può succedere. Siamo tutti con le ragazze di Davide Mazzanti che ci stanno facendo vivere un sogno, stanno facendo commuovere tutto il Paese, sono riuscite a generare una nuova volley-mania dopo che gli uomini si erano fermati alla Final Six dei Mondiali in casa. Ora stringiamoci attorno a Cristina Chirichella e compagne, l’Italia ha chiamato e siamo pronti per rispondere.

Foto: FIVB