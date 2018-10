Volley femminile, Mondiali 2018: quando si gioca Italia-Giappone? L’orario e come vederla in tv e streaming

L’Italia del volley femminile è pronta per regalare altre emozioni ai tifosi azzurri. La nostra compagine sta esibendo un gioco scintillante nei Mondiali 2018, avendo conquistato l’accesso alla Final Six vincendo le prime nove partite ma ora è il momento di tirar fuori gli artigli.

Le azzurre inseguono la qualificazione alle semifinali e sono pronte per tornare in campo a Nagoya. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 15 ottobre, contro le padrone di casa del Giappone in un incontro che potrebbe già essere decisivo per la qualificazione alle semifinl, poi il giorno successivo il big match contro la Serbia Campionessa d’Europa.

Il match contro le nipponiche è previsto alle ore 12.20, la Rai ha deciso di cambiare per dare massimo spazio alla compagine allenata dal CT Davide Mazzanti. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

I risultati aggiornati dei Mondiali 2018













Foto: FIVB