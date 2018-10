Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Sassuolo-Milan termina in parità, cade la Roma a Verona

Una terza giornata un po’ particolare quella del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 disputata ieri, sono state solo quattro le partite ad essersi tenute oggi.

Nel big match dello Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Milan, il confronto è terminato 2-2. Il risultato viene sbloccato dalle emiliane con Claudia Ferrato, brava ad approfittare di un errore della difesa rossonera. La rete del pareggio milanista arriva al 34′ dopo una bella azione orchestrata da Giugliano e capitalizzata da Valentina Giacinti. Milan che si porta poi in vantaggio con Lisa Alborghetti grazie ad una splendida conclusione al volo sotto l’incrocio dei pali. Ma è sempre Ferrato a ristabilire la parità e quindi un punto per parte per le due formazioni, in vetta alla graduatoria generale con 7 punti.

Sconfitta invece per la Roma a Verona. Allo Stadio Olivieri di via Sogare le giallorosse cadono per via del gol di Laura Rus al 30′ dando seguito al momento di difficoltà vissuto dalla compagine capitolina che fa ancora fatica a trovare l’amalgama giusta (0 punti). Ko inatteso anche quello del Tavagnaccio che cade tra le mura amiche contro l’Atalanta Mozzanica. Daniela Stracchi al 36′ e Giorgia Pellegrinelli all’80’ le marcatrice delle nerazzurre. Atalantine che salgono a quota 3 punti, raggiungendo le friulane. Infine vittoria della neo promossa Florentia contro il ChievoVerona Valpo 2-1. Un successo in rimonta grazie alla doppietta di Deborah Salvatori Rinaldi che ha risposto alla grande all’iniziale marcatura su rigore di Valentina Boni.

SERIE A CALCIO FEMMINILE – TERZA GIORNATA

DATA Fiorentina Women’s FC Pink Bari RINVIATA – Florentia ChievoVerona Valpo 2-1 – Juventus Orobica Bergamo RINVIATA – Sassuolo Milan 2-2 – Tavagnacco AtalantaMozzanica 0-2 – Hellas Verona Women Roma 1-0 –













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: livephotos