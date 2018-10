Volley femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia nella Final Six? Date, programma, orari e tv delle partite delle azzurre

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SORTEGGIO DELLE FINAL SIX DEI MONDIALI DI VOLLEY

L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale è entrata tra le sei grandi del Pianeta e ora è pronta per tornare in campo e giocarsi un posto nelle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre sono in attesa di conoscere le prossime avversarie nel girone a tre squadre che si disputerà a Nagoya (Giappone) e anche di sapere il calendario dettagliato dell’evento: quando giocheranno Paola Egonu e compagne nella terza fase della Final Six?

L’Italia giocherà due partite tra domenica 14 ottobre e martedì 16 ottobre, due giorni di gara e un giorno di riposo ma l’ordine del calendario e le avversarie verranno svelate solo tramite un sorteggio. Di seguito il calendario dell’Italia per la Final Six, le date e il programma con tutti gli orari.

CALENDARIO ITALIA FINAL SIX: QUANDO GIOCA L’ITALIA AI MONDIALI

L’Italia giocherà due partite a Nagoya (Giappone) tra domenica 14 e martedì 16 ottobre: due giorni di gara e uno di riposo.

Gli incontri sono alle ore 09.10 e alle ore 12.20. A decidere la composizione dei due gironi e le avversarie dell’Italia sarà un sorteggio, successivamente verrà comunicato anche il calendario.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Foto: FIVB