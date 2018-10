Calendario Mondiali volley femminile 2018, quando gioca l’Italia? Date, programma, orari e tv della Final Six

I Mondiali 2018 di volley femminile entrano nel vivo, Nagoya (Giappone) ospiterà la Final Six della rassegna iridata che si disputerà da domenica 14 a martedì 16 aprile. Il sorteggio della terza fase ha definito la composizione di due gironi da tre squadre ciascuno che si affronteranno tra di loro una sola volta, le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate. A definire le classifiche saranno nell’ordine numero di vittorie, punti (tre per le vittorie 3-0 o 3-1, due per i successi al tie-break, uno per le sconfitte 2-3), quoziente set, quoziente punti.

L’Italia si è qualificata tra le sei grandi del Pianeta con il primo posto nella Pool F, un risultato che ci ha permesso di evitare l’Olanda nel girone e di fronteggiare così una tra Giappone e Cina, una tra Serbia e USA. La nostra Nazionale si è confermata la mina vagante della competizione, ha vinto nove partite consecutive e va a caccia di una grande impresa: ora le azzurre vogliono continuare a sognare in grande e sono pronte a vedersela con il meglio del circuito internazionale da cui invece sono rimase escluse Russia e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite dell’Italia nella Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport), in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX DEI MONDIALI 2018

IN ATTESA DI CONFERMA DEL CALENDARIO DELLA FIVB: Si giocherà due giorni (o alle ore 09.10 o alle ore 12.20), l’altra si riposerà.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:













Foto: FIVB