Volley femminile, l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente: “Avete conquistato il Paese”

La Nazionale Italiana di volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che l’Italia sia come la vostra squadra“.

Il Presidente ha voluto anche ricordare Sara Anzanello, scomparsa pochi giorno fa dopo aver lottato contro un tumore, e ha espresso tutta la sua vicinanza ai familiari. A parlare anche il CT Davide Mazzanti: “Abbiamo cominciato l’avventura del Mondiale con lo slogan ‘noi siamo l’Italia’, volevamo che gli italiani vi si riconoscessero. Non abbiamo raggiunto l’obiettivo massimo, ma il cuore degli italiani si. Siamo orgogliosi di questo, e porteremo avanti questo stile“.

La capitana Cristina Chirichella ha fatto da portavoce per tutte le compagne e ha consegnato maglia e pallone a Sergio Mattarella. Presente anche Giovanni Malagò: “Felice di essere qui a festeggiare un altro grande successo dello sport italiano. Il Presidente della Repubblica ha dato un segnale di attenzione e sensibilità partecipando alla prima partita del Mondiale maschile al centrale del Foro Italico in un’atmosfera incredibile. Una squadra giovane fatta di un gruppo fantastico. Il futuro è vostro. C’è grande ottimismo per il lavoro fatto meravigliosamente dalla Federazione. La Nazionale femminile di pallavolo è la Nazionale del paese intero. Grazie perché per noi è importante la sua attenzione”.













Foto: FIVB