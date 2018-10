Volley femminile, Mondiali 2018: quando si svolge il sorteggio della Final Six? Data, programma, orario e tv per i gironi della terza fase

Sarà un sorteggio a definire la composizione dei due gironi della Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. L’Italia sarà sicuramente della partita, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e vuole lottare per il massimo traguardo: le azzurre hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e sognare in grande dopo essere state protagoniste di un cammino meraviglioso fino a questo punto del torneo.

Paola Egonu e compagne aspettano di conoscere quali saranno le avversarie della terza fase della rassegna iridata, un’estrazione con dei paletti predefiniti definirà la formazione dei due gruppi da tre squadre ciascuno che daranno vita alla Final Six di Nagoya, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile.

SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE MONDIALI: QUANDO SI SVOLGE? DATA E PROGRAMMA

Il sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile si terrà oggi al termine delle partite.

SORTEGGIO GIRONI: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del sorteggio per conoscere la composizione dei due gironi e (speriamo) le avversarie dell’Italia.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO:

Il sorteggio non sarà libero e seguirà dei paletti ben precisi. Si formeranno due gironi così composti:

POOL G: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

POOL H: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

ATTENZIONE: se dovessero formarsi due gironi con squadre provenienti esclusivamente dallo stesso girone, allora in un gruppo ci sarebbero prima e terza della Pool E la seconda della Pool F.

Foto: FIVB