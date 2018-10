Volley femminile, Mondiali 2018: sorteggio gironi Final Six, tutto il regolamento e la formula. Data, programma, orario e tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SORTEGGIO DELLE FINAL SIX DEI MONDIALI DI VOLLEY

La Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile è ormai alle porte, la rassegna iridata entra nel vivo e si preannuncia un grande spettacolo in Giappone con le migliori sei Nazionali del Pianeta pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo. L’Italia sarà sicuramente della partita e ha tutte le carte in regola per lottare alla pari con le altre corazzate, le azzurre vogliono continuare a sognare in grande dopo una prima parte di cammino davvero straordinaria condita da una serie impressionante di vittorie e ora andranno a caccia del colpaccio.

Paola Egonu e compagne sono ovviamente in attesa di scoprire quali saranno le avversarie che dovranno affrontare nella terza fase. A definire la composizione dei due gironi da tre squadre ciascuno sarà un sorteggio con dei paletti ben definiti che porteranno alla definizione dei due gruppi, l’Italia spera di pescare bene per poi puntare sempre più in alto. Conosciamo nel dettaglio il regolamento del sorteggio dei gironi della Final Six, tutte le dare e il programma dell’evento.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO:

Il sorteggio non sarà libero e seguirà dei paletti ben precisi. Si formeranno due gironi così composti:

POOL G: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

POOL H: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

ATTENZIONE: se dovessero formarsi due gironi con squadre provenienti esclusivamente dallo stesso girone, allora in un gruppo ci sarebbero prima e terza della Pool E la seconda della Pool F.

SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE MONDIALI: QUANDO SI SVOLGE? DATA E PROGRAMMA

Il sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile si terrà oggi 11 ottobre. Le azzurre conosceranno dunque subito le prossime avversarie

SORTEGGIO GIRONI: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del sorteggio per conoscere la composizione dei due gironi e (speriamo) le avversarie dell’Italia.

FORMULA DELLA TERZA FASE:

Ogni squadra gioca una sola volta contro le altre due formazioni del proprio girone. Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate. Per stilare la classificate vengono prese in considerazione nell’ordine: numero di vittorie, punti (3 per 3-0 o 3-1, 2 per 3-2, 1 per 2-3), quoziente set, quoziente punti. Si riparte da zero, non vengono considerati i risultati ottenuti in precedenza.

Foto: FIVB