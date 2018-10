LIVE Sorteggio Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA: l’Italia scopre le avversarie della Final Six

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi delle Final Six dei Mondiali di volley femminile. Oggi l’Italia scoprirà quali saranno le due prossime avversarie nella corsa ad un podio iridato che ora è diventato un obiettivo assolutamente raggiungibile. La squadra di Davide Mazzanti ha vinto nove partite consecutive, superando anche le campionesse in carica degli Stati Uniti per 3-0 e si qualificata come prima del suo girone.

Il sorteggio si terrà al termine delle partite odierne. Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport. L’Italia conosce il suo futuro, scopritelo con noi.

Il Regolamento del sorteggio Quando giocherà l'Italia?













