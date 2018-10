Roma-Cska Mosca, Champions League 2019: orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Torna la Champions League 2019 anche per la Roma, con il terzo turno del Gruppo G. La squadra di mister Eusebio Di Francesco, dopo il pesante ko interno di sabato pomeriggio contro la SPAL, domani ospiterà allo stadio Olimpico il CSKA Mosca alle ore 21.00 per un match che, dopo il successo dei russi contro il Real Madrid, diventa di capitale importanza. I moscoviti, infatti, sono al comando del raggruppamento con 4 punti, uno in più delle Merengues e dei giallorossi che, per usare un eufemismo, non hanno gioito per il trionfo della CSKA contro Gareth Bale e compagni.

Quei tre punti, infatti, costringono la Roma a non poter fallire nei due incontri in arrivo, per non doversi giocare il tutto per tutto con l’acqua alla gola nelle ultime due giornate. Il netto successo ottenuto contro il Viktoria Plzen ha permesso alla formazione capitolina di rimettersi in carreggiata dopo il brutto ko del Santiago Bernabeu e, non ultimo, di vedere nuovamente nel tabellino dei marcatori il proprio ariete, Edin Dzeko, che ha sempre bisogno di rimpolpare il suo score per sentirsi al centro della squadra e dell’azione.

Roma-CSKA Mosca avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00 e sarà visibile in diretta su Sky Arena (canale 204). Su Sky saranno disponibili anche alcune repliche su SkySport1 e SkySport Football. OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale della super-sfida dell’Olimpico per non perdersi nemmeno un azione del match, con la Roma a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale.

TERZA GIORNATA GRUPPO G CHAMPIONS LEAGUE 2019

ore 21.00 ROMA-CSKA MOSCA – Diretta su SkySport Arena (canale 204)

Repliche:

ore 00.45 su Sky Sport1 (canale 201)

ore 1.45 su Sky Football (canale 203)

