Su che canale vedere stasera in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming

Saranno Bologna e Inter le protagoniste della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025 di calcio maschile, in programma stasera alle ore 20.00 all’Al-Awwal Park di Riad (Arabia Saudita). In palio c’è il pass per la finale contro il Napoli di Antonio Conte, che ha regolato ieri il Milan per 2-0 approdando all’ultimo atto della Final Four che si terrà lunedì 22 dicembre.

Prima apparizione in Supercoppa per i felsinei, che si sono meritati l’invito al torneo in qualità di vincitori dell’ultima Coppa Italia, mentre i nerazzurri hanno sfruttato il format allargato per qualificarsi grazie al secondo posto nella Serie A 2024-2025. Gli uomini di Cristian Chivu stanno guidando attualmente la classifica del campionato e vanno considerati quindi i favoriti della vigilia, ma gli emiliani non hanno nulla da perdere e possono mettere in difficoltà anche le big del calcio italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025 di calcio maschile. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Italia 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.

CALENDARIO BOLOGNA-INTER SUPERCOPPA ITALIANA 2025

Venerdì 19 dicembre

Ore 20.00 Bologna-Inter (semifinale) – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA BOLOGNA-INTER SUPERCOPPA ITALIANA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.