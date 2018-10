PSV Eindhoven-Inter, le probabili formazioni | Champions League 2018-2019

Mercoledì alle ore 21 riparte l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri saranno ospiti degli olandesi del PSV Eindhoven al Philips Stadion, dopo il vittorioso esordio in casa con il Tottenham. La partita inaugurale degli avversari, al contrario, non è stata delle migliori visto il 4-0 subito al Camp Nou dal Barcellona. La vittoria è di vitale importanza per entrambe le squadre: il PSV per continuare a covare una minima speranza nel passaggio del turno; l’Inter per arrivare a 6 punti, in modo da affrontare con maggiore tranquillità il doppio scontro con il Barcellona.

Gli uomini di Spalletti sono chiamati ad una prestazione convincente, che porti il risultato sperato. Il tecnico, quindi, dovrebbe affidarsi all’11 titolare senza risparmiare nessuno. In porta, come sempre, Handanovic, difesa a 4 composta da D’Ambrosio, Skhriniar, De Vrij e Asamoah. Vecino e Brozovic riprendono il loro posto a centrocampo, rilegando in panchina Borja Valero e Gagliardini. Unico dubbio riguardo l’attacco dove sicuri di giocare sono Perisic, Nainggolan e Icardi, da capire chi sarà il terzo ad agire alle spalle della punta argentina tra Politano e Candreva, con il primo leggermente favorito. Ancora in panchina Keita (poco spazio per lui sinora), che potrebbe essere una pedina importante nel secondo tempo se la partita tardi a sbloccarsi. Insieme a lui ci sarà Lautaro Martinez, a segno sabato contro il Cagliari, mentre è ancora indisponibile il croato Vrsaliko.

Sfida molto sentita per l’allenatore degli olandesi, Mark Van Bommel. L’ex milanista ci terrà senz’altro a comportarsi bene contro i rivali dei rossoneri e, per fare ciò, si affiderà al talento di De Jong, Lozano e Bergwjin, che, insieme a Pereiro, comporranno il quartetto d’attacco. Tra i pali ci sarà il talentuoso Zoet, capace di subire solo 3 gol in 7 giornate di Eredivisie.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN-INTER

PSV (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

