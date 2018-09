Calendario Nations League 2019: tutte le partite dell’Italia. Date, programma, orari e tv

L’Italia sarà protagonista nella Nations League 2018-2019 di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio, riducendo così la quantità di amichevoli e assicurando sempre grande spettacolo ai tifosi che potranno così godersi la propria Nazionale in incontri di assoluto livello contro avversarie di pari livello tecnico.

Gli azzurri, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, dovranno rialzarsi e utilizzeranno proprio questo torneo per cercare di riemergere e provare a tornare ai fasti dei tempi passati. I ragazzi di Roberto Mancini sono stati inseriti nel gruppo C insieme alla Polonia e al Portogallo, due rivali di assoluto valore che non devono essere sottovalutate: in programma quattro sfide, la vincitrice del girone accederà alla Final Four della prossima estate dove verrà messo in palio il titolo.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia nella Nations League 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia (a Bologna)

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia (a Lisbona)

DOMENICA 14 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia (a Chorzow)

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo (a Milano)













Foto: YiAN Kourt / Shutterstock.com