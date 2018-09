Calendario Nations League calcio 2018-2019: date, programma e orari dai gironi alla Final Four

La Nations League 2018-2019 è la neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’intento di diminuire il numero di amichevoli e di aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono così state divise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, le varie formazioni si incroceranno in incontri di andata e ritorno tra settembre e novembre 2019: le quattro vincitrici dei vari gruppi accederanno poi alla Final Four che la prossima estate assegnerà il titolo.

Di seguito il calendario completo con tutte le date, il programma e gli orari delle partite della Nations League 2018-2019 dalla fase a gironi alla Final Four. Tutti gli incontri dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Le altre partite saranno invece trasmesse sui canali Mediaset.

GRUPPO 1:

6 settembre, ore 20.45: Germania-Francia

9 settembre, ore 20.45: Francia-Olanda

13 ottobre, ore 20.45: Olanda-Germania

16 ottobre, ore 20.45: Francia-Germania

16 novembre, ore 20.45: Olanda-Francia

19 novembre, ore 20.45: Germania-Olanda

GRUPPO 2:

8 settembre, ore 20.45: Svizzera-Islanda

11 settembre, ore 20.45: Islanda-Belgio

12 ottobre, ore 20.45: Belgio-Svizzera

15 ottobre, ore 20.45: Islanda-Svizzera

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

18 novembre, ore 20.45: Svizzera-Belgio

GRUPPO 3:

7 settembre, ore 20.45: Italia-Polonia

10 settembre, ore 20.45: Portogallo-Italia

11 ottobre, ore 20.45: Polonia-Portogallo

14 ottobre, ore 20.45: Polonia-Italia

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia

GRUPPO 4:

8 settembre, ore 20.45: Inghilterra-Spagna

11 settembre, ore 20.45: Spagna-Croazia

12 ottobre, ore 20.45: Croazia-Inghilterra

15 ottobre, ore 20.45: Spagna-Inghilterra

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

18 novembre, ore 20.45: Inghilterra-Croazia

SEMIFINALI:

5 giugno, orario da definire: Semifinale 1

6 giugno, orario da definire: Semifinale 2

FINALI:

9 giugno, orario da definire: Finale per il terzo posto

9 giugno, orario da definire: Finale Nations League 2019 di calcio













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com