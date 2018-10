Olimpiadi Giovanili 2018: tutti gli italiani in gara domenica 7 ottobre. Programma, orari e tv

Domenica 7 ottobre incominciano le Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Prima giornata subito particolarmente succulenta con tanta Italia impegnata: spiccano Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Giorgia Villa nella ginnastica artistica, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva, ragazzi che abbiamo già imparato a conoscere negli ultimi mesi anche nelle rassegne internazionali dei grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di domenica 7 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI GIOVANILI 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DI BUENOS AIRES 2018

DOMENICA 7 OTTOBRE:

14.00-14.25 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazione speed: Laura Rogora

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (maschile): Giovanni Toti

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (femminile)

14.00-17.45 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri (maschile), qualificazioni e Finale

14.00-18.35 SCHERMA – Sciabola (maschile), turni eliminatori

14.00-18.35 SCHERMA – Fioretto (femminile), turni eliminatori: Martina Favaretto

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.40 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile): Nicol Bertozzi/Claudia Scampoli

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-22.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-15.50 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (femminile), semifinali: Giorgia Valanzano

15.00-15.50 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (maschile), semifinali: Vincenzo Maiorca

15.00-16.30 NUOTO – 400 metri stile libero (maschile), batterie: Johannes Calloni, Marco De Tullio

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri rana (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), batterie: Thomas Ceccon

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri misti (femminile), batterie: Anna Pirovano

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 stile libero (mista), batterie

15.00-17.25 JUDO – 55 kg (maschile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 44 kg (femminile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO -66 kg (maschile), turni preliminari

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi: Jamila Laurenti

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), primo turno: Lorenzo Musetti

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), primo turno

16.00-17.45 TRIATHLON – Individuale (femminile), Finale: Chiara Lobba

16.00-17.55 CICLISMO BMX – Semifinali e finali (mista)

16.00-18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazioni boulder: Laura Rogora

17.00-23.00 VELA – Windsurf (maschile), regate: Nicolò Renna

17.00-23.00 VELA – Windsurf (femminile), regate: Giorgia Speciale

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (maschile)

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (femminile)

19.00-19.30 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (femminile), Finale

19.00-19.30 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000m sprint (maschile), Finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 44 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 48 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-02.45 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, prima parte (maschile): Lay Giannini

19.00-02.45 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, prima parte (femminile): Giorgia Villa

19.00-02.45 GINNASTICA ACROBATICA – Qualificazioni

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

20.00-21.00 JUDO – 55 kg (maschile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 44 kg (femminile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 66 kg (maschile), Finali

20.00-21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazioni lead: Laura Rogora

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), time trial

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), time trial

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Doppio (maschile), time trial: Alberto Zamariola/Nicolas Castelnovo

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Doppio (femminile), time trial: Khadija Alajdi El Idrissi

20.30-22.55 BREAK DANCE – Preliminari (maschile): Bad Matty

20.30-22.55 BREAK DANCE – Preliminari (femminile): Lexy

21.00-21.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 5000 m (femminile), Finale: Giorgia Valanzano

21.00-21.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 5000 m (maschile), Finale: Vincenzo Maiorca

21.00-22.30 SOLLEVAMENTO PESI – 44 kg (femminile), Finale

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi: Matteo Mutti

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi: Jamila Laurenti

21.30-00.30 SCHERMA – Sciabola (maschile), semifinali e Finali

21.30-00.30 SCHERMA – Fioretto (femminile), semifinali e Finali

23.00-00.15 NUOTO – 400 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.15 NUOTO – 50 metri rana (femminile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 200 metri misti (femminile), Finale

23.00-00.15 NUOTO – 4×100 stile libero (mista), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Prova a squadre, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 44 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 48 kg (maschile), semifinali e finali

01.00-02.30 SOLLEVAMENTO PESI – 56 kg (maschile), Finale

COME VEDERE LE OLIMPIADI GIOVANILI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le Olimpiadi Giovanili 2018 saranno visibili in tv su Eurosport. Alcune gare saranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE generale dell’evento per seguire insieme tutti gli eventi minuto dopo minuto.













Foto: Arena