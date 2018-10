Volley femminile, Calendario Mondiali 2018: quando gioca l’Italia nella seconda fase? Date, programma, orari e tv

L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale ha dominato il girone di Sapporo vincendo i primi cinque incontri (tra cui quelli contro la temibile Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica), ora si è trasferita a Osaka dove è attesa dalle prossime quattro partite della rassegna iridata con il concreto obiettivo di qualificarsi alla Final Six della competizione. L’accesso tra le sei grandi del Pianeta è alla portata delle azzurre che però dovranno continuare a giocare con questa intensità per confermare la loro candidatura al ruolo di mina vagante.

Paola Egonu e compagne torneranno in campo domenica 7 ottobre (ore 09.10) per affrontare l’Azerbaijan della fortissima Polina Rahimova, il giorno successivo (alle ore 12.10) l’incrocio con l’ostica Thailandia che con il suo gioco difensivo potrebbe crearci dei grattacapi. Questi due incontri saranno fondamentali per le ragazze del CT Davide Mazzanti che, in caso di vittoria, potrebbero avvicinarsi in maniera sensibile alla qualificazione alla terza fase. La grande chiusura il 10 e 11 ottobre contro gli USA Campioni del Mondo e la corazzata Russia di Goncharova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play: le partite delle ore 09.10 su Rai Due, quella delle 12.20 su RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB