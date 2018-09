Olimpiadi Giovanili 2018, il calendario e le date. Programma, orari e tv giorno per giorno a Buenos Aires

Dal 6 al 18 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Sono 5 le ore di differenza con il fuso sud-americano. Di seguito vi proponiamo il calendario completo della manifestazione. Da confermare il palinsesto televisivo, anche se alcune gare dovrebbero venire trasmesse in streaming su Olympic Channel.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DI BUENOS AIRES 2018

NB: gli orari indicati sono quelli italiani.

DOMENICA 7 OTTOBRE

14.00-14.25 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazione speed

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (maschile)

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (femminile)

14.00-17.45 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri (maschile), qualificazioni e Finale

14.00-18.35 SCHERMA – Sciabola (maschile), turni eliminatori

14.00-18.35 SCHERMA – Fioretto (femminile), turni eliminatori

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.40 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-22.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-15.50 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (femminile), semifinali

15.00-15.50 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (maschile), semifinali

15.00-16.30 NUOTO – 400 metri stile libero (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri rana (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri misti (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 stile libero (mista), batterie

15.00-17.25 JUDO – 55 kg (maschile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 44 kg (femminile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO -66 kg (maschile), turni preliminari

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), primo turno

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), primo turno

16.00-17.45 TRIATHLON – Individuale (femminile), Finale

16.00-17.55 CICLISMO BMX – Semifinali e finali (mista)

16.00-18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazioni boulder

17.00-23.00 VELA – Windsurf (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurf (femminile), regate

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (maschile)

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare, fase a gironi (femminile)

19.00-19.30 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000 m sprint (femminile), Finale

19.00-19.30 PATTINAGGIO A ROTELLE – 1000m sprint (maschile), Finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 44 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 48 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-02.45 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, prima parte (maschile)

19.00-02.45 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, prima parte (femminile)

19.00-02.45 GINNASTICA ACROBATICA – Qualificazioni

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

20.00-21.00 JUDO – 55 kg (maschile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 44 kg (femminile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 66 kg (maschile), Finali

20.00-21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), qualificazioni lead

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), time trial

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), time trial

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Doppio (maschile), time trial

20.30-22.05 CANOTTAGGIO – Doppio (femminile), time trial

20.30-22.55 BREAK DANCE – Preliminari (maschile)

20.30-22.55 BREAK DANCE – Preliminari (femminile)

21.00-21.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 5000 m (femminile), Finale

21.00-21.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 5000 m (maschile), Finale

21.00-22.30 SOLLEVAMENTO PESI – 44 kg (femminile), Finale

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

21.30-00.30 SCHERMA – Sciabola (maschile), semifinali e Finali

21.30-00.30 SCHERMA – Fioretto (femminile), semifinali e Finali

23.00-00.15 NUOTO – 400 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.15 NUOTO – 50 metri rana (femminile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), semifinali

23.00-00.15 NUOTO – 200 metri misti (femminile), Finale

23.00-00.15 NUOTO – 4×100 stile libero (mista), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Prova a squadre, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 44 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 48 kg (maschile), semifinali e finali

01.00-02.30 SOLLEVAMENTO PESI – 56 kg (maschile), Finale

LUNEDÌ 8 OTTOBRE

14.00-14.25 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni speed

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m (femminile), qualificazioni e Finale

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (femminile): turni preliminari

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (maschile): turni preliminari

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri misti (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri farfalla (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), batterie

15.00-17.25 JUDO – 52 kg (femminile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 81 kg (maschile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 63 kg (femminile), turni preliminari

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), primo turno

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), primo turno

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), quarti di finale

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), quarti di finale

16.00-17.40 TRIATHLON – Individuale (maschile), Finale

16.00-18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni boulder

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), batterie

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), batterie

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

19.00-20.30 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, prova a squadre internazionali (round 1)

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (maschile)

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (femminile)

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (maschile)

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (femminile)

19.00-22.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

20.00-21.00 JUDO – 52 kg (femminile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 81 kg (maschile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 63 kg (femminile), Finali

20.00-21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni lead

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Girls: quarti di finale, semifinali, Finale

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Boys: quarti di finale, semifinali, Finale

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), ripescaggi

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), ripescaggi

21.00-22.30 SOLLEVAMENTO PESI – 48 kg (femminile), Finale

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), semifinali e Finale

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), semifinali e Finale

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (maschile): semifinali e Finali

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (femminile): semifinali e Finali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 50 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), semifinali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri misti (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), semifinali e finali

01.00-02.30 SOLLEVAMENTO PESI – 62 kg (maschile), Finale

MARTEDÌ 9 OTTOBRE

13.30-21.00 GOLF – Individuale (maschile), primo giro

13.30-21.00 GOLF – Individuale (femminile), secondo giro

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 m (femminile), qualificazioni e Finale

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

14.00-18.25 SCHERMA – Sciabola (femminile), turni preliminari

14.00-18.25 SCHERMA – Fioretto (maschile), turni preliminari

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-15.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), Finale speed

15.00-16.30 NUOTO – 800 metri stile libero (femminile), Finale

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri farfalla (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri dorso (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri rana (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri stile libero (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri dorso (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 stile libero (maschile), batterie

15.00-16.40 JUDO – 78 kg (femminile), turni preliminari

15.00-16.40 JUDO – 100 kg (maschile), turni preliminari

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), ottavi di finale

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), ottavi di finale

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), primo turno

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), secondo turno

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), quarti di finale

16.45-18.20 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), Finale boulder

17.00-23.00 VELA – Windsurf (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurf (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate

19.00-21.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli, prova a squadre internazionali (round 2, Finale)

19.00-22.00 TAEKWONDO – 55 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 63 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, terza parte (maschile)

19.00-03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, terza parte (femminile)

19.00-03.00 GINNASICA RITMICA – Qualificazioni, prima parte

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – 53 kg (femminile), Finale

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

20.00-20.40 JUDO – 78 kg (femminile), Finali

20.00-20.40 JUDO – 100 kg (maschile), Finali

20.00-22.30 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), quarti di finale

20.00-22.30 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), quarti di finale

20.00-22.30 CANOTTAGGIO – Doppio (maschile), semifinali e finali

20.00-22.30 CANOTTAGGIO – Doppio (femminile), semifinali e finali

20.00-02.00 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), quarti di finale

20.00-02.00 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), quarti di finale

20.50-22.05 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (femminile), Finale lead

21.30-01.25 SCHERMA – Fioretto (maschile), semifinali e Finali

21.30-01.25 SCHERMA – Sciabola (femminile), semifinali e Finali

23.00-00.30 SOLLEVAMENTO PESI – 69 kg (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 800 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri farfalla (femminile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri stile libero (maschile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 200 metri dorso (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri farfalla (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri rana (femminile), semifinale

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri rana (femminile), semifinale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri dorso (maschile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 4×100 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 55 kg (femminile), semifinali e Finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 63 kg (maschile), semifinali e Finali

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

13.30-21.00 GOLF – Individuale (maschile), secondo giro

13.30-21.00 GOLF – Individuale (femminile), secondo giro

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 m (maschile), qualificazioni e Finali

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-21.15 SCHERMA – Prova a squadre per Continenti (mista), fase eliminatorie e Finali

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-15.20 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale speed

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri dorso (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri farfalla (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri rana (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (maschile), batterie

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), semifinali

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), semifinali

15.00-18.15 JUDO – Prova a squadre (miste), ottavi e quarti di finale

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-19.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), secondo turno

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), semifinale

15.30-19.30 CICLISMO BMX – Freestyle (misto), seeding round e qualificazioni

16.45-18.20 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale boulder

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate

18-15-20.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m, prova a squadre internazionali (mista): qualificazioni e Finale

19.00-21.15 BADMINTON – Singolare (femminile), quarti di finale

19.00-21.15 BADMINTON – Singolare (maschile), quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 63 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO -73 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.00-03.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni (maschile), ultima parte

19.00-03.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni (femminile), ultima parte

19.00-03.10 GINNASTICA RITMICA – Qualificazioni, seconda parte

19.45-22.25 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), semifinali e finali

19.45-22.25 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), semifinali e finali

20.00-21.30 JUDO – Prova a squadre (mista), semifinali e finali

20.50-22.05 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), Finale lead

21.00-00.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), Finali

21.00-00.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), Finali

21.45-22.55 BREAK DANCE – Mixed team, preliminari

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri dorso (femminile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 200 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri dorso (maschile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 100 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 50 metri farfalla (maschile), semifinali

23.00-00.40 NUOTO – 200 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.40 NUOTO – 4×100 metri misti (maschile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, quarti di finale

00.00-02.00 TAEKWONDO – 63 kg (femminile), semifinali e Finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 73 kg (maschile), semifinali e Finali

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

13.30-21.30 GOLF – Individuale (maschile), terzo e ultimo giro

13.30-21.30 GOLF – Individuale (femminile), terzo e ultimo giro

14.00-17.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m, prova a squadre internazionali (mista): finale

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-16.30 NUOTO – 800 metri stile libero (maschile), Finale

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri stile libero (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 50 metri rana (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main round (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main round (femminile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), secondo turno

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), semifinali

16.00-18.00 CICLISMO BMX – Freestyle (mista), finali

16.00-18.00 TRIATHLON – Staffetta (mista), Finale

17.00-22.20 BADMINTON – Semifinali (maschile)

17.00-22.20 BADMINTON – Semifinali (femminile)

17.00-23.00 VELA – Windsurf (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurf (femminile), regate

18.45-21.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, prova a squadre internazionali (mista): qualificazioni

19.00-22.00 TAEKWONDO – +63 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – +73 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – 58 kg (femminile)

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 3000 metri (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 3000 metri (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri ostacoli, batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (femminile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (femminile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (maschile), batterie

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Main round (maschile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Main round (femminile)

21.30-22.55 BREAK DANCE – Mixed team: quarti di finale, semifinali, finali

22.00-02.05 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale (maschile), Finale

23.00-00.30 SOLLEVAMENTO PESI – 77 kg (maschile)

23.00-00.30 NUOTO – 800 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.30 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), semifinali

23.00-00.30 NUOTO – 100 metri stile libero (maschile), semifinali

23.00-00.30 NUOTO – 50 metri stile libero (femminile), semifinali

23.00-00.30 NUOTO – 50 metri farfalla (maschile), Finale

23.00-00.30 NUOTO – 50 metri dorso (femminile), Finale

23.00-00.30 NUOTO – 50 metri rana (maschile), semifinali

23.00-00.30 NUOTO – 4×100 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, semifinali

00.00-02.00 TAEKWONDO – +63 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – +73 kg (maschile), semifinali e finali

VENERDÌ 12 OTTOBRE

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Quarti di finale (maschile)

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Quarti di finale (femminile)

14.00-17.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Gara a squadre internazionali (mista)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 45 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 51 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 60 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 71 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 92 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri dorso (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri rana (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri farfalla (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 400 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (mista), batterie

15.00-16.45 PENTATHLON – Individuale (femminile), ranking round scherma

15.00-18.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), ranking round

15.00-18.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), ranking round

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main Round (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main round (femminile)

15.30-18.30 CANOA – Kayak head to head sprint (femminile), qualificazioni e ripescaggi

15.30-18.30 CANOA – Canoa head to head sprint (maschile), qualificazioni e ripescaggi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre internazionali (mista), turni preliminari

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), finale per il bronzo

15.00-23.00 TENNISTA – Doppio (femminile), finale per il bronzo

16.00-18.40 BADMINTON – Singolare (maschile), finale per il bronzo

16.00-18.40 BADMINTON – Singolare (femminile), finale per il bronzo

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurf Techno 293+ (maschile), Finale

17.00-23.00 VELA – Windsurf Techno 293+ (femminile), Finale

18.30-20.00 BADMINTON – Relay team, finale per il bronzo

19.00-20.30 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, Finale round 1

19.00-20.45 PENTATHLON – Individuale (maschile), Ranking round scherma

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – 63 kg (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 2000 metri siepi (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 2000 metri siepi (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 1500 metri (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 1500 metri (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (femminile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (maschile), batterie

20.30-22.20 CANOA – Kayak head to head sprint (femminile): quarti di finale, semifinali, finali

20.30-22.20 CANOA – Canoa head to head sprint (maschile): quarti di finale, semifinali, finali

20.30-01.45 BADMINTON – Singolare (maschile), Finale per l’oro

20.30-01.45 BADMINTON – Singolare (femminile), Finale per l’oro

20.30-01.45 BADMINTON – Relay team, Finale per l’oro

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre internazionali (mista), turni preliminari

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 45 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 51 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 60 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 71 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 92 kg (maschile), Finale

22.00-00.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale (femminile), Finale

23.00-00.30 SOLLEVAMENTO PESI – 85 kg (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 50 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri dorso (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 100 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri farfalla (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 400 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 50 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 4×100 metri misti (mista), Finale













SABATO 13 OTTOBRE

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Semifinali (maschile)

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Semifinali (femminile)

13.30-21.30 GOLF – Prova a squadre (mista), foursomes stroke play

14.00-15.30 TUFFI – 10 m (femminile), preliminari

14.00-15.30 TUFFI – 10 m (maschile), preliminari

14.00-18.50 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista), sedicesimi di finale

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a 24 (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a 24 (femminile)

14.30-17.50 BEACH HANDBALL – Semifinali (maschile)

14.30-17.50 BEACH HANDBALL – Semifinali (femminile)

15.00-19.10 LOTTA – 43 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 49 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 57 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 65 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 73 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), girone eliminatorio

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), Semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), Finale per il bronzo

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), Finale per il bronzo

15.30-18.30 CANOA – Canoa head to head sprint (femminile), qualificazioni e ripescaggi

15.30-18.30 CANOA – Kayak head to head sprint (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-18.00 CICLISMO – Combined team event (maschile), cronometro

16.00-18.00 CICLISMO – Combined team event (femminile), cronometro

17.00-19.00 VELA – Kiteboarding (maschile), Finale

17.00-19.00 VELA – Kiteboarding (femminile), Finale

17.00-19.00 VELA – Nacra 15 (misto), Finale

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Individuale (femminile)

19.00-21.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, Finale round 2

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – +63 kg (femminile), Finale

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – +85 kg (maschile), Finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.10-22.55 BEACH HANDBALL – Finali (maschile)

19.10-19.55 BEACH HANDBALL – Finali (femminile)

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri ostacoli (femminile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (maschile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (femminile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (maschile), batterie

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 110 metri ostacoli, batterie

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

20.30-22.20 CANOA – Canoa head to head sprint (femminile): quarti di finale, semifinali e finali

20.30-22.20 CANOA – Kayak head to head sprint (maschile): quarti di finale, semifinali e finali

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), girone eliminatorio

22.00-00.55 LOTTA – 43 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 49 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 57 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 65 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 73 kg (femminile), Finali

22.00-01.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità (maschile e femminile), prima parte

DOMENICA 14 OTTOBRE:

13.30-19.40 GOLF – Prova a squadre (mista), four-ball stroke play

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (maschile), preliminari

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (femminile)

14.00-16.25 TIRO CON L’ARGO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-16.15 LOTTA – 48 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 55 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 65 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 80 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 110 kg (maschile), qualificazioni

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), Finali

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), Finale per l’oro

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (maschile), prova su strada

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (femminile), prova su strada

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Prova individuale (maschile)

18.00-21.15 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 81 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 75 kg (femminile), turni preliminari

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (maschile)

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (femminile)

19.00-21.45 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista): quarti di finale, semifinali, finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri ostacoli, Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (femminile), Finale

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

22.00-00.05 LOTTA – 48 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 55 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 65 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 80 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 110 kg (maschile), Finali

22.00-01.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), quarti di finale

22.00-01.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità (maschile e femminile), seconda giornata

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (maschile)

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (femminile)

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (maschile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 57 kg (femminile), turni preliminari

LUNEDÌ 15 OTTOBRE

13.30-21.55 GOLF – Gare a squadre (mista), team play

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (femminile), preliminari

14.00-17.25 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), sedicesimi di finale

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (femminile)

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (maschile), Finale

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (femminile), Finale

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Semifinali a squadre internazionali (mista)

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile), qualificazioni e ripescaggi

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (maschile)

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (femminile)

17.00-20.00 PENTATHLON – Staffetta internazionale (mista), ranking round

18.00-21.45 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (femminile) turni preliminari

18.30-21.35 BASKET 3X3 – Shoot-out (femminile) e Dunk Contest (maschile)

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (femminile), Finale

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (maschile)

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (femminile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (femminile)

19.00-22.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), sedicesimi di finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile): quarti di finale, semifinali, finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile): quarti di finale, semifinali, finale

22.00-01.15 TENNISTACOLO – Finali a squadre internazionali (mista)

22.00-02.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità (maschili e femminili), terza giornata

22.00-02.10 GINNASTICA ACROBATICA – Coppie (miste), Finale

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (femminile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 51 kg (femminile), turni preliminari

MARTEDÌ 16 OTTOBRE:

14.00-15.30 TUFFI – 10 m (maschile), preliminari

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Semifinali (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Semifinali (femminile)

15.00-16.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), ottavi di finale

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (femminile), qualificazioni e ripescaggi

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-19.00 CICLISMO – Combined team event, cross-country short circuit (maschile)

16.00-19.00 CICLISMO – Combined team event, cross-country short circuit (femminile)

17.00-19.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Staffetta internazionale (mista)

18.00-21.30 BOXE – 52 kg (maschile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – 60 kg (maschile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – 69 kg (maschile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – 81 kg (maschile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – +91 kg (maschile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – 57 kg (femminile), semifinali

18.00-21.30 BOXE – 75 kg (femminile), semifinali

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (maschile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (maschile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (femminile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (femminile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 400 metri ostacoli (femminile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 400 metri ostacoli (maschile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (maschile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (femminile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (femminile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (maschile), Finale

18.45-23.10 ATLETICA LEGGERA – 110 metri ostacoli, Finale

19.00-21.15 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile): quarti di finale, semifinali e finali

20.00-22.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (femminile)

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (femminile): quarti di finale, semifinali e finali

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (maschile): quarti di finale, semifinali e finali

22.00-23.45 TUFFI – 10 m (maschile), Finale

22.00-00.15 GINNASTICA RITMICA – Finale all-around individuale

23.00-02.00 BOXE – 56 kg (maschile), semifinali

23.00-02.00 BOXE – 64 kg (maschile), semifinali

23.00-02.00 BOXE – 75 kg (maschile), semifinali

23.00-02.00 BOXE – 91 kg (maschile), semifinali

23.00-02.00 BOXE – 51 kg (femminile), semifinali

23.00-02.00 BOXE – 60 kg (femminile), semifinali

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE

15.00-16.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), ottavi di finale

15.00-17.35 BEACH VOLLEY – Finali (maschile)

15.00-18.10 KARATE – Kumite 53 kg (femminile), turni eliminatori

15.00-18.10 KARATE – Kumite 61 kg (maschile), turni eliminatori

15.00-18.10 KARATE – Kumite 59 kg (femminile), turni eliminatori

16.00-19.30 CICLISMO – Combined Team Event, criterium (maschile)

16.00-19.30 CICLISMO – Combined Team Event, criterium (femminile)

16.00-20.30 BASKET 3X3 – Semifinali e finali (maschile)

16.00-20.30 BASKET 3X3 – Semifinali e finali (femminile)

18.00-21.35 BOXE – 52 kg (maschile), Finale

18.00-21.35 BOXE – 69 kg (maschile), Finale

18.00-21.35 BOXE – +91 kg (maschile) – Finale

18.00-21.35 BOXE – 57 kg (femminile), Finale

19.00-21.15 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile): quarti di finale, semifinali e finali

19.00-21.35 BEACH VOLLEY – Finali (femminile)

20.00-21.30 KARATE – Kumite 53 kg (femminile), semifinali e finali

20.00-21.30 KARAE – Kumite 61 kg (maschile), semifinali e finali

20.00-21.30 KARTE – Kumite 59 kg (femminile), semifinali e finali

20.30-01.30 CALCIO A 5 – Finali (femminile)

22.00-23.30 TUFFI – Gara a squadre internazionali (mista), Finale

23.00-02.35 BOXE – 60 kg (maschile), Finale

23.00-02.35 BOXE – 75 kg (maschile), Finale

23.00-02.35 BOXE – 91 kg (maschile), Finale

23.00-02.35 BOXE – 75 kg (femminile), Finale

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE

14.00-17.10 KARATE – Kumite 68 kg (maschile), turni eliminatori

14.00-17.10 KARATE – Kumite +59 kg (femminile), turni eliminatori

14.00-17.10 KARATE – Kumite +68 kg (maschile), turni eliminatori

15.30-20.30 CALCIO A 5 – Finali per le medaglie (maschile)

18.00-22.15 BOXE – 56 kg (maschile), Finale

18.00-22.15 BOXE – 64 kg (maschile), Finale

18.00.2215 BOXE – 81kg (maschile), Finale

18.00-22.15 BOXE – 51 kg (femminile), Finale

18.00-22.15 BOXE – 60kg (femminile), Finale

19.00-20.30 KARATE – Kumite 68 kg (maschile), semifinali e finali

19.00-20.30 KARATE – Kumite +59 kg (femminile), semifinali e finali

19.00-20.30 KARATE – Kumite +68 kg (maschile), semifinali e finali