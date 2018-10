LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie: ci sono Villa, Ceccon e Rogora

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri cercheranno di mettersi in luce e di fare la differenza sognando in grande. Nella capitale argentina saranno impegnati diversi giovani di spicco, i campioni del futuro che puntano al podio a cinque cerchi per poi sognare di salire sui gradini più belli anche tra i grandi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 7 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.14 SCHERMA – In pedana anche la nostra Martina Favaretto, impegnata nel girone eliminatorio del fioretto. E’ una delle grandi favorite della vigilia.

14.10 ARRAMPICATA SPORTIVA – Prestazione un po’ sottotono di Laura Rogora che completa la fatica in 11.71 secondi, è dodicesima nella classifica guidata dalla polacca Natalia Kalucka (8.65) davanti alla francese Lucile Saurel (9.97) e all’argentina Valentina Aguado (10.03). L’azzurra può però rifarsi nel secondo tentativo a disposizione.

14.05 ARRAMPICATA SPORTIVA – Laura Rogora si esibirà per quartultima nello speed. Ricordiamo che si tratta di qualificazioni, le migliori sei atlete della combinata accederanno poi alle finali.

14.03 Stanno per iniziare le gare a Buenos Aires, questa è la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili.

14.00 Dunque seguiamo subito le nostre Rogora e Favaretto che possono regalarci soddisfazioni in questo avvio di pomeriggio.

13.58 Più tardi anche le batterie del nuoto con Thomas Ceccon e Anna Pirovano, Giorgia Villa nella prima parte delle qualificazioni di ginnastica artistica.

13.55 L’Italia in questa prima parte di giornata di affida a Laura Rogora (arrampicata) e Martina Favaretto (fioretto) che possono sicuramente andare a medaglia, Giovanni Toti nel badminton.

13.50 Si incomincia alle ore 14.00 con l’arrampicata sportiva (speed femminile), il badminton con i primi match della fase a gironi, la qualificazione della carabina 10 metri maschile, i turni eliminatori di sciabola maschile e fioretto femminile.

13.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili, domenica 7 ottobre. Oggi incominciano le gare a Buenos Aires.

Foto: Arena