MotoGP, GP Giappone 2018: programma, orari e tv

Nel weekend del 19-21 ottobre si correrà il GP del Giappone 2018, quartultima tappa del Mondiale MotoGP. SI gareggerà dunque nel Sol Levante sullo storico tracciato di Motegi, appuntamento di casa per Honda, Yamaha e Suzuki. Marc Marquez potrebbe laurearsi matematicamente Campione del Mondo ma Andrea Dovizioso cercherà di rinviare la festa, Valentino Rossi proverà a essere della battaglia per le posizioni di vertice come è successo in Thailandia e dovrebbe rientrare anche Jorge Lorenzo, gravato dalle cadute di Aragon e dall’appuntamento di Buriram.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 19 OTTOBRE:

02.00-02.40 Moto3 – Prove libere 1

02.55-03.40 MotoGP – Prove libere 1

03.55-04.00 Moto2 – Prove libere 1

06.10-06.50 Moto3 – Prove libere 2

07.05-07.50 MotoGP – Prove libere 2

08.05-08.50 Moto2 – Prove libere 2

SABATO 20 OTTOBRE:

02.00-02.40 Moto3 – Prove libere 3

02.55-03.40 MotoGP – Prove libere 3

03.55-04.40 Moto2 – Prove libere 3

05.35-06.15 Moto3 – Qualifiche

06.30-07.00 MotoGP – Prove libere 4

07.10-07.25 MotoGP – Qualifiche 1

07.35-07.50 MotoGP – Qualifiche 2

08.05-08.50 Moto2 – Qualifiche

DOMENICA 21 OTTOBRE:

01.40-02.00 Moto3 – Warm Up

02.10-02.30 Moto2 – Warm Up

02.40-03.00 MotoGP – Warm Up

04.00 Moto3 – Gara

05.20 Moto2 – Gara

07.00 MotoGP – Gara

GP GIAPPONE 2018: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Differita tv su TV8 di qualifiche e gare .













Foto: Valerio Origo