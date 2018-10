LIVE Udinese-Juventus calcio, Serie A in DIRETTA: Cristiano Ronaldo torna in campo, friulani per l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se Bernardeschi e Cuadrado scalpitano per una maglia dal 1′ minuto. Con il possibile riposo di Pjanic e la ricaduta di Khedira, ci sarà, poi, un’importante occasione per l’uruguaiano Bentancur. Tra i pali Allegri preferisce ancora Szczesny a Perin.

Per rimanere a punteggio pieno e portarsi momentaneamente a +9 sul Napoli, i piemontesi devono portare a casa la vittoria su un campo molto tosto come quello di Udine. I friulani, infatti, pur arrivando da due sconfitte consecutive per 2-1 contro Lazio e Bologna, hanno fatto vedere belle cose da quando sono sotto la guida di Julio Velazquez. Colui che ha beneficiato maggiormente dell’avvento del tecnico spagnolo è sicuramente Rodrigo De Paul, autore sinora di 4 reti e 3 assist. L’unico dubbio di formazione per le zebrette riguarda proprio l’ala destra che, insieme all’italo-argentino, agirà ai lati di Lasagna nel tridente d’attacco, con Pussetto, in gol domenica scorsa, leggermente favorito su Barak e Machis.

La sfida tra le due formazioni bianconere prenderà il via alle 18:00, mentre la nostra DIRETTA LIVE inizierà dalle ore 17 con un ampio pre-partita ad anticipare il racconto della sfida minuto per minuto.













