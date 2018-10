Calendario Serie A oggi: a che ora iniziano gli anticipi e come vederli in tv su Sky e Dazn

L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, sabato 6 ottobre. Questo è l’ultimo turno del massimo campionato italiano di calcio prima della sosta per le Nazionali. Dopo l’anticipo di ieri tra Torino e Frosinone, oggi sarà la volta di altre tre sfide, che faranno da preludio alle altre sei di domani.

Oggi, sabato sei ottobre 6 ottobre, alle ore 15.00 si giocherà Cagliari-Bologna, mentre alle ore 18.00 ecco andare in scena Udinese-Juventus. Il tris di anticipi odierni si chiuderà con la partita delle ore 20.30 tra Empoli e Roma. Riuscirà la Vecchia Signora a restare a punteggio pieno? E i capitolini riusciranno a portarsi momentaneamente al terzo posto?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi, sabato 6 ottobre, valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ha i diritti della gara del sabato alle ore 20.30.