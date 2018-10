Calcio, 8a giornata Serie A 2018-2019: Juventus ad Udine, Napoli ed Inter nei posticipi domenicali

L’ottava giornata di Serie A comincia questa sera da Torino, dove i granata padroni di casa ospiteranno un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria. Sarà una partita speciale per Moreno Longo, che si gioca la permanenza sulla panchina dei laziali proprio contro la squadra del cuore e nel quale ha avuto le sue migliori stagioni da calciatore. Dall’altra parte c’è Mazzarri che cerca conferme dopo la vittoria nel finale contro il Chievo e che potrebbe riproporre dal primo minuto il tandem Zaza-Belotti, con il primo convocato in azzurro mentre il secondo clamorosamente escluso e che vorrà lanciare un segnale a Roberto Mancini.

Il sabato calcistico si apre con una sfida tra rossoblu, Cagliari-Bologna. I sardi, nonostante delle buone prestazioni, sono alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quattro giornate e soprattutto aspettano i gol di Leonardo Pavoletti, mentre gli emiliani devono trovare continuità anche in trasferta e cercano punti importanti contro una diretta rivale per la salvezza.

Alle 18.00 scende in campo la Juventus. I bianconeri, leader incontrastati della Serie A, vanno a caccia dell’ottava vittoria consecutiva sul campo dell’Udinese. Una sfida che Allegri ha detto di non sottovalutare e che reputa delicata anche perché i friulani vogliono riscattare le ultime due sconfitte consecutive. Tornerà in campo sicuramente Cristiano Ronaldo, che vuole tornare al gol ed insieme probabilmente ci sarà quel Paulo Dybala reduce da una tripletta in Champions League.

L’anticipo serale del sabato mette di fronte Empoli e Roma. I toscani hanno vinto solo all’esordio e da quel momento hanno raccolto solamente due punti, anche se l”ultimo è arrivato contro il Milan. La Roma si è ripresa dopo il derby vinto e ha segnato cinque gol contro il Viktoria Plzen in Champions League, con la squadra di Di Francesco che vuole mantenere la scia delle prime della classifica.

Sarà ancora una giornata con gol per Piatek? Il bomber del Genoa non vuole fermarsi in casa contro il Parma nell’anticipo di mezzogiorno. Una partita tra due squadre che hanno iniziato bene la stagione e che sognano in grande. Negli emiliani, però, ci sarà la pesante assenza di Gervinho, che tornerà dopo la sosta per le nazionali.

All’Olimpico la Lazio vuole ritrovarsi dopo due bruttissime sconfitte (derby ed Eintracht Francoforte), ma la Fiorentina è forse una delle peggiori squadre da affrontare in questo momento. Sempre alle 15.00 il Milan di un ritrovato Gonzalo Higuain attende il Chievo ultimo in classifica e con la panchina di D’Anna che traballa molto pericolosamente. Nel pomeriggio domenicale c’è anche Atalanta-Sampdoria, con i padroni di casa obbligati a vincere contro i blucerchiati che sono attualmente avanti in classifica.

Dal Liverpool al Sassuolo. Il Napoli riparte in campionato, ospitando al San Paolo la squadra di De Zerbi. Gli azzurri sono reduci dalla grandissima vittoria contro i Reds e cercano tre punti per mantenere la scia della Juventus, mentre gli emiliani sognano il sorpasso, che si attuerebbe con una vittoria.

Nel posticipo domenicale tocca all’Inter, che sarà ospite della SPAL. La squadra di Spalletti è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A, oltre a quelle in Champions League con Tottenham e PSV. Dal primo minuto ci potrebbe essere per la prima volta in stagione la coppia formata da Mauro Icardi e Lautaro Martinez. La SPAL, invece, ha perso le ultime tre e cerca almeno un punto per risollevarsi in classifica.

Questo il riepilogo delle partite e la programmazione televisiva

VENERDI’ 5 OTTOBRE

ore 20.30 Torino-Frosinone (Sky)

SABATO 6 OTTOBRE

ore 15.00 Cagliari-Bologna (Sky)

ore 18.00 Udinese-Juventus (Sky)

ore 20.30 Empoli-Roma (Dazn)

DOMENICA 7 OTTOBRE

ore 12.30 Genoa-Parma (Dazn)

ore 15.00 Atalanta-Sampdoria (Sky)

ore 15.00 Lazio-Fiorentina (Dazn)

ore 15.00 Milan-Chievo (Sky)

ore 18.00 Napoli-Sassuolo (Sky)

ore 20.30 SPAL-Inter (Sky)













Foto: Cristiano Barni/Shutterstock