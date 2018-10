Volley femminile, Mondiali 2018: le possibili avversarie dell’Italia alla Final Six? Sorteggio decisivo per la terza fase

L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale si conferma tra le sei grandi del Pianeta e ora potrà andare a caccia di un risultato di lusso nella rassegna iridata, le azzurre hanno brillato fino a questo punto della competizione e non vogliono più smettere di sognare, ora bisognerà cercare l’ultima impresa per puntare all’apoteosi conclusiva.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno vinto la Pool F e ora aspettano di sapere quali saranno le loro prossime avversarie nella terza fase: si comporrà un girone da tre squadre, affronteremo le altre due una sola volta e le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. L’Italia è certa di evitare la prima della Pool E (Olanda) e dunque incrocerà una delle due seconde e una delle due terze, la composizione dei due gironi verrà definita tramite un sorteggio (sarà oggi) che precederà poi lo svolgimento della Final Six in programma a Nagoya da domenica 14 a martedì 16 ottobre. Ma quali saranno le possibili avversarie dell’Italia nella terza fase?

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA NELLA TERZA FASE:

– Una tra Giappone (seconda Pool E) e Cina (seconda Pool F)

– Una tra Serbia (terza Pool E) e USA (terza Pool F)

ATTENZIONE: nel caso in cui il sorteggio componesse un girone con squadre provenienti dallo stesso gruppo della seconda fase, allora automaticamente la prima e la terza della Pool E incroceranno la seconda della Pool F.













Foto: FIVB