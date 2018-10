LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon, Di Veroli, Valanzano e Maiorca guidano la truppa tricolore

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina).

Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare qualcosa di speciale al Bel Paese. E poi occhio al pattinaggio su rotelle che oggi conclude la gara dedicata alle specialità combinate in cui i nostri Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca aspirano al podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 8 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Arena