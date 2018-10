Pattinaggio a rotelle, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca volano in finale nei 1000 metri sprint

Prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il pattinaggio a rotelle velocità in questo day-1 delle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella mattinata sudamericana, il pomeriggio italiano, si sono tenute le semifinali dei 1000 metri sprint maschili e femminili, qualificanti per i due atti conclusivi che si terranno alle ore 19.00 nostrane.

Due gli azzurri impegnati in queste heat e il pass è stato ottenuto in maniera convincente. Nella gara riservata alle donne Giorgia Valanzano è giunta seconda nella batteria più veloce delle due siglando il tempo di 1:37.251 alle spalle dell’atleta di Cina Taipei Kuanchih Wang (1:37.162). La nostra portacolori per quanto fatto vedere sembra avere le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante nella finale. Lo stesso discorso vale per Vincenzo Maiorca (1:29.895), anch’egli secondo nella propria heat dietro al coreano Jongjin Cheon (1:29.698). Una prestazione degna di nota per il nostro rotellista, desideroso di puntare alla top3 nella gara che assegnerà le medaglie.













Foto: fonte Fisr