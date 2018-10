LIVE Italia-Serbia volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone. Sfida alle campionesse d’Europa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si affrontano due squadre già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e che dunque si sfideranno per il primo posto nella Pool G: le azzurre, reduci dalla battaglia campale vinta ieri contro il Giappone, proveranno a contrastare le Campionesse d’Europa che invece hanno potuto usufruire di un giorno di riposo dopo aver surclassato le padrone di casa due giorni fa.

La vincente di questo incontro affronterà in semifinale la perdente di Cina-Olanda (match in programma alle ore 12.20), la perdente se la dovrà vedere contro chi riuscirà a spuntarla tra le Campionesse Olimpiche e le orange. L’Italia potrebbe sicuramente accusare le fatiche di ieri, Paola Egonu e compagne non vogliono però fermarsi nonostante la qualificazione già ottenuta e andranno a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva contro la corazzata slava trascinata da due fenomeni come Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic. Si preannuncia una partita particolarmente intensa e avvincente aperta a ogni risultato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIVB