Semifinali Mondiali volley femminile 2018, le possibili avversarie dell’Italia. Il tabellone ed i possibili incroci

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla soffertissima vittoria sul Giappone per 3-2. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere le padrone di casa nella battaglia campale di Nagoya e hanno così conquistato un posto tra le magnifiche quattro del Pianeta: la nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 19 ottobre per disputare la semifinale a Yokohama ma le ragazze del CT Davide Mazzanti non conoscono ancora l’orario d’inizio della partita e soprattutto l’avversaria che si troveranno di fronte nel match che spalanca le porte sull’atto conclusivo della competizione.

L’Italia se la dovrà vedere con una tra Cina e Olanda che si sono qualificate dall’altro girone. Domani martedì 16 ottobre andranno in scena due autentici scontri diretti: Paola Egonu e compagne affronteranno la Serbia Campionessa d’Europa alle ore 09.10; le Campionesse Olimpiche se la dovranno vedere contro le orange alle ore 12.20. Le vincitrici dei due incontri affronteranno in semifinale le due sconfitte in maniera incrociata.

A che ora giocherà l’Italia la semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile? Lo scopriremo domani al termine delle partite: o alle ore 6.40 oppure alle ore 09.10. Sì, ha del clamoroso perché lo slot delle ore 12.20 è attualmente occupato dalla finalina per il quinto posto che si giocherà tra Giappone e USA, un match importante per il ranking anche in ottica Olimpiadi 2020 ma che non può avere una collocazione oraria migliore rispetto alle semifinali. Speriamo che gli organizzatori cambino idea.

QUALE SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA IN SEMIFINALE?

L’Italia affronterà una tra Cina e Olanda. In base all’esito della sfida di domani contro la Serbia affronteremo o la vincente o la perdente dello scontro diretto tra le Campionesse Olimpiche e le orange.

QUANDO GIOCHERÀ L’ITALIA IN SEMIFINALE?

Le azzurre torneranno in campo venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone). L’orario è ancora da definire: o alle ore 06.40 o alle ore 09.10, a meno che la finalina per il quinto posto non venga anticipata e dunque si liberi lo spazio delle ore 12.20.













Foto: FIVB