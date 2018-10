Italia-Cina, semifinale Mondiali volley femminile 2018: data, programma, orario e tv

Italia-Cina sarà una semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile che si giocherà venerdì 20 ottobre a Yokohama (Giappone). Le azzurre tornano tra le quattro grandi del Pianeta per la quarta volta nella storia e affronteranno le Campionesse Olimpiche che vanno a caccia del terzo titolo iridato e che hanno perso gli ultimi tre anni conclusivi disputati (tra cui quello di quattro anni fa contro gli USA a Milano). La nostra Nazionale ha incantato fino a questo punto della rassegna iridata, ha vinto le prime dieci partite consecutive salvo poi perdere l’ultima sfida poco importante contro la Serbia. Una sola sconfitta in tutto il torneo anche per le asiatiche che hanno dovuto cedere proprio al cospetto del nostro sestetto durante la prima fase.

Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente, l’Italia ha tutte le carte in regola per centrare il clamoroso colpaccio ma se la dovrà vedere contro un avversario particolarmente insidioso e complicato, una vera e propria corazzata fortissima in difesa e trascinata dal fenomeno Zhu Ting che è in grado di cambiare l’incontro da un momento all’altro. Le azzurre vogliono continuare a incantare e non vogliono smettere di sognare proprio sul più bello, quattro anni fa fu proprio la Cina a sbarrarci il sogno di una Finale casalinga, questa volta bisogna riscrivere la storia e continuare a inseguire un bis dell’apoteosi di Berlino 2002.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 20 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.