Calendario Mondiali volley femminile 2018: programma, orari e tv delle semifinali. Rischio alba causa finale 5° posto…

Italia, Serbia, Cina, Olanda. Queste sono le semifinaliste dei Mondiali 2018 di volley femminile che scenderanno in campo venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone) per affrontarsi nell’unico turno a eliminazione diretta prima dell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. Gli accoppiamenti delle due semifinali verranno definiti domani in base all’esito dei due scontri diretti che chiuderanno la Final Six: la vincente di Italia-Serbia affronterà la perdente di Cina-Olanda e viceversa.

La nostra Nazionale si è guadagnata un posto tra le magnifiche quattro del Pianeta grazie alla sofferta vittoria sul Giappone e domani sfiderà le Campionesse d’Europa in un incontro che vale il primo posto nel girone anche se, giocando alle ore 09.10, non sapremo immediatamente chi affronteremo in semifinale visto che Cina-Olanda è schedulata per le ore 12.20.

Le azzurre sono comunque già proiettate verso la partita da dentro o fuori e non vogliono più fermarsi dopo aver conquistato dieci vittorie in altrettante partite. Domani Paola Egonu e compagne scopriranno non solo l’avversaria ma anche l’orario in cui scenderanno in campo venerdì 19 ottobre per le semifinali: il programma recita o alle ore 06.40 o alle ore 09.10 perché alle ore 12.20 è teoricamente prevista la finalina per il quinto posto tra Giappone e USA. C’è il rischio di sveglia all’alba per seguire l’Italia a meno che gli organizzatori non decidano, come logica vorrebbe, di aprire la giornata con il mach per il quinto posto per poi lasciare spazio alle ben più importanti semifinali.

QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI?

Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile si disputeranno venerdì 19 ottobre.

A CHE ORA SI GIOCANO LE SEMIFINALI

Da programma, la prima semifinale si disputerà alle 6.40 di venerdì 19 ottobre, la seconda alle 9.10. Perché così presto? Alle 12.20 scenderà in campo il Giappone contro gli Stati Uniti nella finalina per il quinto posto…Attenzione, il programma potrebbe subire delle modifiche nelle prossime ore.

CHI AFFRONTERÀ IN SEMIFINALE L’ITALIA?

Olanda o Cina.













Foto: FIVB