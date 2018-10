Calendario semifinali Mondiali volley femminile 2018: data, programma, orari e tv

Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocheranno venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone): le migliori quattro Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa in questa rassegna iridata e sono pronte a darsi battaglia per accedere all’atto conclusivo in programma il giorno successivo sempre nella metropoli nipponica. Si preannuncia grande spettacolo, assisteremo a due incontri sulla carta estremamente equilibrati e avvincenti che ci regaleranno grandi emozioni e faranno divertire tutti gli appassionati di pallavolo a suon di schiacciate, muri e grandi giocate.

L’Italia si presenta all’appuntamento con ben dieci vittorie sulle spalle, la nostra Nazionale vola in semifinale per la quarta volta nella storia e ora non vuole più fermarsi. Le azzurre erano partite per essere mina vagante del torneo, ora invece non vogliono smettere di sognare e puntano al bersaglio grosso proprio come la Cina Campionessa Olimpica che insegue il terzo titolo iridato della storia dopo aver perso le ultime tre finali. Olanda e Serbia non sono solite frequentatrici di questa fase del massimo torneo, le Campionesse d’Europa partono con tutti i favori del pronostico mentre le orange vogliono continuare a stupire.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, le date e gli orari delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB