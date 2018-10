LIVE Italia-Cina volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: si comincia in ritardo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si affrontano dopo lo scontro diretto della prima fase vinto dalle azzurre che si sono imposte negli ultimi cinque precedenti contro le Campionesse Olimpiche ma questa volta si riparte da zero in una partita secca dove anche l’esperienza svolgerà un ruolo determinante.

La nostra Nazionale cerca la gloria e vuole conquistarsi un posto per andare a caccia di quel titolo iridato che manca dal 2002 quando battemmo proprio la Cina in semifinale, capace invece di batterci quattro anni fa a Milano. L’Italia, arrivata a questo appuntamento grazie a dieci vittorie consecutive prima dell’ininfluente ko contro la Serbia, parte leggermente sfavorita nei pronostici ma le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte e di sognare in grande.

Paola Egonu e compagne sfideranno la corazzata di Lang Ping guidata dal fenomeno Zhu Ting, serviranno grandi attacchi e un ottimo servizio per minare le loro certezze offensive e provare a lottare punto su punto per conquistare una clamorosa finale. Avremo bisogna della grinta di Miriam Sylla, dei muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, della regia di Ofelia Malinov e ovviamente delle fucilate del nostro opposto per mettere in ginocchio le Campionesse Olimpiche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.

9.02 In generale, le azzurre dovranno godersi questa semifinale. E’ bellissimo esserci, dovranno giocare semplicemente come sanno. Bisogna assolutamente non far tremare le gambe per la tensione. In fin dei conti la favorita è la Cina, oro alle Olimpiadi di Rio 2016. All’Italia chiediamo solo di fare l’Italia…

9.00 Ci si aspetta una prova di maturità da parte della capitana Cristina Chirichella. Dovrà dimostrare di saper approcciare con occhi di fuoco anche queste partite da dentro o fuori.

8.59 Il libero Monica De Gennaro si trova al terzo posto nelle statistiche di rendimento sia per la difesa sia per la ricezione. Inutile dire che anche oggi il suo lavoro oscuro sarà determinante.

8.57 Sarà molto importante la prestazione di Anna Danesi, capace di piazzare ben 36 muri in questo Mondiale, prima nella classifica di specialità. Fa paura comunque la cinese Ni Yan, autrice di 32 stampatone.

8.55 Prima delle semifinali Paola Egonu era in testa alla classifica delle migliori marcatrici con 246 punti, +8 sull’olandese Sloetjes. Attenzione però alla stella cinese Ting Zhu, terza con 191.

8.50 E’ finita Olanda-Serbia con il successo delle slave per 3-1. Dunque è la Serbia la prima finalista dei Mondiali. Italia-Cina inizierà intorno alle 9.25/9.30.

8.46 E’ UFFICIALE! Rinviato l’inizio di Italia-Cina? A che ora inizierà? Dipenderà da quando finirà la sfida tra Olanda e Serbia…

8.43 L’inizio di Italia-Cina potrebbe ritardare proprio per Olanda-Serbia è ancora in corso.

8.42 E’ ancora in corso la semifinale tra Olanda e Serbia, attualmente al quarto set. Le serbe sono avanti 2-1. Qui la Diretta Live.

8.40 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile.