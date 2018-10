LIVE Serbia-Olanda volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: prima semifinale tutta europea, Boskovic e compagne partono forte: 1-0

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi partiranno con i favori del pronostico nei confronti delle arrambanti orange, pronte a giocare a testa alta per cercare di mettere in difficoltà le avversarie.

Le Campionesse d’Europa punteranno sul loro gioco ultra offensivo e sulle bordate del fenomeno Tijana Boskovic, la grande stella della formazione di coach Terzic chiamata a una sfida pirotenica con Lonneke Sloetjes, opposto dell’Olanda che può fare la differenza a suon di punti. L’Olanda si affiderà alla sua campionessa ma anche a un gioco difensivo e alle veloci giocate in attacco che potrebbero mettere in crisi la Serbia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.40. Buon divertimento a tutti.

23-24 Che campionessa, ancora Boskovic con un lungolinea magistrale. Uno-due dell’opposto, Olanda al time-out.

22-24 Boskovic annulla il primo con uno fiondata delle sue.

21-24 Mani fuori di Sloetjes, tre set-point per l’Olanda!

21-23 ACEEEEE! Ancora Koolhaas, con l’aiuto del nastro trova un punto cruciale. Break delle orange e Terzic chiama il discrezionale.

21-22 ACEEEEE! Koolhaas la schianta a terra!

21-21 Ora tocca a Sloetjes trascinare l’Olanda, destro sulle mani alte del mare.

21-20 Mihajlovic riesce a smuovere la Serbia nel momento più complicato.

20-20 Sloetjeeees, supera il muro a tre! Missile stratosferico e l’Olanda pareggia.

20-19 Serbia in bambola in ricezione, Koolhaas chiude con una super flash! Terzic chiama time-out, momento di difficoltà delle slave.

20-18 Rasic sbaglia un clamoroso primo tempo, l’Olanda recupera un break.

20-17 Buijs sfonda il muro, Mihajlovic e Popovic poi non si intendono in copertura.

20-16 Sublime lungolinea di Mihajlovic, azione rapida delle slave in rientro dal servizio di Plak.

19-16 Primo tempo di Koolhaas.

19-15 Sassata di Boskovic, tocca il nastro e rimane in campo. Ora la Serbia sta volando.

Time out chiamato da Morrison, Olanda con le spalle al muro.

18-15 Ancora Mihajlovic, mai come oggi decisiva! Trova il pallonetto vincente

17-15 Muro out di Mihajlovic

16-15 Muro out di Buijsda zona 4

16-14 Vincente dalla seconda linea Boskovic

15-14 Errore in battuta anche per Boskovic

15-13 Sbaglia il servizio l’Olanda

14-13 Sbaglia il servizio Rasic

14-12 La fast di Rasic

13-12 Invasione Serbia

13-11 Vincente l’attacco di Mihajlovic da zona 2

12-11 Il mano out di Buijs a chiudere una lunga azione

12-10 Il primo tempo di Rasic

11-10 Vincente il palleggio di seconda di Dijkema

11-9 Boskovic mette a terra una palla impossibile da seconda linea ma ancora traballante la difesa olandese

10-9 Sbaglia la battuta la Serbia

10-8 Mihajlovic vincente in diagonale. Ancora il servizio della Serbia a fare la differenza

9-8 Out la fast di Belien

8-8 Olanda ferma sulm bagher di Mihajlovic che riporta in parità la Serbia

7-8 Aceee!!! Grotheus con l’aiuto del nastro. Sorpasso Olanda

7-7 Buijs chiude la free ball

7-6 Out l’attacco di Boskovic da seconda linea. Secondo errore per lei

7-5 Che botta di Belien in fast!

7-4 In rete il servizio dell’Olanda

6-4 Out il servizio Serbia

6-3 Vincente Busa sulle mani del muro ma l’Olanda in difesa stavolta è ferma. Palla rigiocabile

5-3 Ci prova Sloetjes a suonare la carica per le Orange! Gran botta da zona 2

5-2 Sbaglia Sloetjes da zona 2. Il servizio di Mihajlovic sta mandando in tilt le olandesi

4-2 Il muro di Rasic sulla pipe! La Serbia sta difendendo tutto!!!!

3-2 Busa! Vincente una palla difficile staccata da rete e con il muro a tre

2-2 Vincente il primo tempo di Rasic

1-2 Il primo tempo di Lohuis al termine di un’altra azione spettacolare

1-1 Che azione!!!! La cghiude Buijs con una gran botta da zona 2 ma che difese da una parte e dall’altra!

1-0 Mihajlovic vincente contro il muro a tre

Inizia il secondo set

25-22 Il muroooo!!! Boskovic chiude chiudendo la strada a Sloetjes nmella sfida diretta fra opposte e la Serbia conquista il primo set

24-22 L’attacco vincente di Buijs da zona 2

24-21 Ci pensa sempre lei! Boskovic da seconda linea mette a terra una bordata imprendibile in parallela

23-21 Il diagonale vincente di Sloetjes dopo la buona difesa delle olandesi

23-20 Vincente la parallela di Sloetjes al termine di un’azione lunghissima

23-19 Devastante il primo tempo di Veljkovic

22-19 La fast di Belien

22-18 Mihajlovic sopra al muro da zona 4!

21-18 Secondo tocco vincente di Ognjenovic

20-18 Ace di Jasper!!! Appena entrata!

20-17 La doppia pipe dell’Olanda con Buijs, la seconda è vincente

20-16 La parallela vincente di Boskovic, prova la difesa l’Olanda ma non riesce a rimettere in gioco il pallone

19-16 Sloetijes vincente da zona 2

19-15 L’attacco vincente in primo tempo di Rasic

18-14 Pallonetto vincente di Mihajlovic da zona 2

17-14 La diagonale vincente di Sloetijes da zona 4

17-13 La fast in diagonale di Rasic

16-13 La parallela di Buijs imprendibile per le serbe

16-12 Sbaglia ancora il servizio l’Olanda, sono ben sei gli errori delle Orange dai nove metri

15-12 Il primo tempo di Belien, primo attacco veloce vincente delle olandesi

15-11 Il muro di Veljkovic su Buijs

14-11 Sbaglia il servizio la Serbia

14-10 Ace di Boskovic!!!

13-10 Vincente con l’aiuto del nastro l’attacco di Boskovic da seconda linea

12-10 Sbaglia ancora la battuta l’Olanda

11-10 Out la diagonale di Boskovic da zona 2

11-9 La pipe di Mihajlovic, sbaglia la difesa olandese

10-9 Sbaglia anche la Serbia in battuta

10-8 Errore al servizio dell’Olanda

9-8 Slotijes vincente sulle mani del muro avversario da 4

9-7 Out il servizio dell’Olanda

8-7 La fast olandese

8-6 Muro di Rasic sulla pipe di Grothues

7-6 Sbaglia il servizio l’Olanda

6-6 Il muro di Dijkema dopo la grande difesa su Boskovic

6-5 Busa non sbaglia da zona 4 in diagonale

5-5 Grothues vincente da zona 4

5-4 Out l’attacco di Slotijes

4-4 Boskovic trova il mano fuori da zona 2

3-4 Stavolta l’Olanda difende e Grthues mette a terra il pallone del vantaggio da zona 4

3-3 Entra in partita anche Sloetjies

3-2 Campanile di Ognjenovic per Boskovic che la mette a terra da zona 2

2-2 Out il servizio di Mihajlovic

2-1 La diagonale stretta micidiale di Boskovic da zona 2

1-1 Mihajlovic risponde da zona 4

0-1 Bujis mette a terra il primo pallone

6.40: Inizia il match

6.36: Suonano gli inni nazionali a Yokohama

6.35: L’Olanda risponderà con Dijkema in regia, l’opposta Sloetijes, le centrali Belien e Lohuis e le bande Buijs e Grothues, il libero Knip

6.32: La Serbia dovrebbe scendere in campo con la formnazione titolare: Ognjenovic in regia, Boskovic opposta, le schiacciatrici Busa e Mihajlovic e le centrali Veljkovic e Rasic e Popovic libero

6.30: Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento avendo perso due partite nel loro cammino mondiale e nel precedente della seconda fase furono le olandesi ad avere la meglio ma la Serbia, già qualificata per la fase successiva, non schierò la migliore formazione possibile.

6.25: Buongiorno ai mattinieri appassionati di volley. E’ il gran giorno delle semifinali in Giappone per il Mondiale 2018 e, in attesa di Italia-Cina, in programma alle 9-10, Olanda e Serbia si giocano il primo posto per la finale di domani

