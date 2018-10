Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina in ritardo, la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE ITALIA-CINA

Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque il primo pallone della sfida tra la nostra Nazionale e le Campionesse Olimpiche non verrà battuto alle ore 09.10. Il match incomincerà alle ore 09.25.

Di seguito il nuovo programma e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

09.25 Italia vs Cina

