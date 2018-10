Probabili formazioni Inter-Milan, derby Serie A 2018-2019: sfida tra bomber, Icardi contro Higuain

Tutto pronto per la sfida più importante della settimana per la Serie A di calcio: la nona giornata propone il derby di Milano, a San Siro questa sera si sfidano Inter e Milan nella stracittadina più seguita in Italia. Nerazzurri e rossoneri a caccia di conferme dopo le positive ultime uscite arrivate prima della pausa per le nazionali, sfida totale tra due diversi stili di gioco, quelli messi in campo da Spalletti e Gattuso. Attesa ovviamente anche la rivalità tra i due bomber argentini: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain.

Andiamo a scoprire le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A DISPOSIZIONE: Padelli, Miranda, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, B. Valero, Vecino, Joao Mario, Keita, Candreva, Lautaro. ALLENATORE: Spalletti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A DISPOSIZIONE: Reina, Caldara, Zapata, Abate, Simic, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Borini, Castillejo, Cutrone. ALLENATORE: Gattuso.

Poche novità per i due allenatori che schierano le formazioni tipo per l’incontro più importante di questo inizio di campionato. Attesa nel vedere all’opera Vrsaljko tra i nerazzurri, ma non ci sono certezze sulla presenza del croato. In attacco ancora spazio a Politano con Perisic ed Icardi. Nel Milan dubbi sulla fascia destra, con Calabria favorito su Abate, al centro della difesa ancora Musacchio e Romagnoli. Davanti Suso-Higuain-Calhanoglu.













