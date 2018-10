Highlights Serie A, tutti i gol della nona giornata: i VIDEO e le azioni salienti

La nona giornata di Serie A si apre con i tre anticipi di oggi, sabato 20 ottobre, che regalano risultati a sorpresa: la Roma cede in casa alla SPAL per 0-2, mentre la Juventus impatta per 1-1 contro il Genoa. In serata ci sarà la risposta del Napoli, impegnato in trasferta ad Udine.

ROMA-SPAL 0-2

JUVENTUS – GENOA 1-1

Clicca qui per gli highlights di Juventus-Genoa

in aggiornamento

Clicca qui per vedere gli highlights su Sky













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

