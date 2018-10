Calcio, Serie A 2018-2019: Atalanta a valanga, Immobile e Correa spingono la Lazio, pari tra Bologna e Torino

Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino.

A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa la partita sembra chiudersi quando Baselli raddoppia al 54′, ma prima Santander accorcia al 59′, poi al 77′ il giovane Calabresi sigla la rete del pari. Non c’è partita a Verona: il Chievo di Ventura affonda al cospetto dell’Atalanta. Al 25′ apre de Roon, poi Ilicic cala il personale tris andando in gol al 28′, al 50′ ed al 52′. Gosens si iscrive alla festa della Dea al 72′, il rigore di Birsa all’84’ serve solo per le statistiche. A Parma invece serve un rigore al minuto 81 realizzato da Immobile alla Lazio per sbloccare la partita: Correa al 94′ chiude la partita in contropiede.

Risultati nona giornata

Roma-SPAL 0-2

Juventus-Genoa 1-1

Udinese-Napoli 0-3

Frosinone-Empoli 3-3

Bologna-Torino 2-2

Chievo-Atalanta 1-5

Parma-Lazio 0-2

Fiorentina-Cagliari oggi ore 18.00

Inter-Milan oggi ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo domani ore 20.30

Classifica

Juventus 25

Napoli 21

Lazio 18

Inter* 16

Sampdoria* 14

Roma 14

Fiorentina* 13

Sassuolo* 13

Torino 13

Parma 13

Genoa* 13

Milan** 12

SPAL 12

Atalanta 9

Cagliari* 9

Udinese 8

Bologna 8

Empoli 6

Frosinone 2

Chievo (-3) 1

* = una partita in meno













Foto: kivnl / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it