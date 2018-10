Ciclismo, Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso interesse del Team Sky

La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare.

Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo Magni il record di corridore più “anziano” ad essersi aggiudicato la Corsa Rosa. Inoltre nel 2020 Nibali sogna finalmente di poter infrangere il tabù con la maglia azzurra: sia il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia quello dei Mondiali dello stesso anno saranno adatti alle caratteristiche del vincitore del Tour de France 2014.

Il campionissimo italiano ha intenzione di gareggiare almeno fino al 2021 e non è escluso che possa spingersi anche oltre se si accorgerà di poter recitare ancora un ruolo di primo piano nel gotha internazionale.

Resta un punto interrogativo: dove correrà Vincenzo Nibali nella parte conclusiva della sua carriera? Il contratto con la Bahrein-Merida scadrà nel 2019 ed il rinnovo non appare affatto scontato. Girano diverse voci di un forte interessamento da parte di Trek-Segafredo ed UAE Emirates. Circola addirittura un clamoroso corteggiamento da parte del Team Sky. Sull’argomento è intervenuto lo stesso Nibali in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “In passato mi hanno cercato, ma non si era trovato un punto d’incontro, ero sotto contratto. In futuro? Vediamo. Non posso dire altro, per adesso voglio pensare a chiudere bene la stagione, a recuperare, allenarmi e rinforzare la postura, perché dopo l’infortunio è cambiata leggermente“.

Foto: Valerio Origo