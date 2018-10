Ginnastica, Mondiali 2018: Lara Mori può volare in finale? Dita incrociate, tutte le avversarie della domenica

Lara Mori è in lotta per accedere alla Finale di Specialità al corpo libero dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. L’azzurra occupa la quinta posizione virtuale (è sesta in classifica ma una statunitense che le è davanti non va considerata perché già eliminata a causa della regola dei passaporti) e ora si appresta a vivere una domenica di passione visto che devono scendere ancora in pedana ben cinque suddivisioni. La toscana, per essere tra le prime otto, deve sperare che massimo tre ginnaste le stiano davanti: serve un’impresa ma non è impossibile. Vediamo nel dettaglio quali sono le avversarie che possono insidiare la nostra capitana.

In settima suddivisione ci sono la Cina e la Romania: Chen Yile ha già convinto agli Asian Games e potrebbe provarci, Denisa Golgota fa paura perché ha vinto l’argento agli Europei due mesi fa. In ottava suddivisione c’è poi la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos, Campionessa d’Europa di specialità che vuole la finale a tutti i costi, e poi ci sarà anche il Canada di Ellie Black che è sempre in grado di fare la differenza al pari della connazionale Brooklyn Moors. La nona suddivisione è invece da brividi perché c’è la Russia di Angelina Melnikova (tra le grandi favorite per le medaglie) e di Aliya Mustafina che vuole incantare (la Zarina non ha bisogno di presentazioni), ma poi ci sono anche le brasiliane Flavia Saraiva, Jade Barbosa e Thais Fidelis (finalista iridata lo scorso anno), le britanniche Georgia-Mae Fenton che ha fatto finale agli Europei e soprattutto Ellie Downie. Un’infinità di avversarie e solo tre possono finirle davanti, tutte le altre dovranno fare meno di 13.400: stringiamo le dita e crediamoci, attorno all’ora di pranzo sapremo perché le ultime due suddivisioni sono prive di ginnaste di rilievo.













Foto: Marcella Miriello / Shutterstock.com