Ginnastica, Mondiali 2018: Canada terzo, battuta la Francia! Ellie Black e Melanie De Jesus al top, Olsen sbanca la tavola

Il Canada sorprende tutti e incanta nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le ragazze della Foglia d’Acero occupano un clamoroso terzo posto provvisorio nella classifica a squadre (163.897) ad appena 1.2 punti di distacco dalla Cina e con 1.7 lunghezze di margine nei confronti del Giappone. Le nordamericane hanno surclassato la quotata Francia nello scontro diretto: le vicecampionesse d’Europa si sono fermate a 161.629, quinta posizione con appena sei decimi di margine nei confronti della Germania e mettendo sostanzialmente in cassaforte l’accesso alla finale a squadre.

Contestualmente l’Italia è scivolata al nono posto (156.830) e Lara Mori deve sostanzialmente dire addio alle sue speranze di qualificazione alla finale di specialità al corpo libero: la nostra capitana, ieri capace di ottenere 13.400 (peccato per l’uscita di pedana), ha perso altre due posizioni in favore della francese Melanie De Jesus Dos Santos (13.900, quarta) e della canadese Brooklyn Moors (13.500, sesta). Quando devono ancora scendere in pedana Russia, Gran Bretagna, Brasile è ormai scontato che l’azzurra dovrà dire addio al sogno di replicare l’atto conclusivo dello scorso anno.

Prestazione di assoluto spessore della canadese Ellie Black, argento iridato sul giro completo e grande trascinatrice del Canada. Oggi la veterana ha totalizzato 54.999 e si issa momentaneamente al quinto posto nel concorso generale, appena davanti a Melanie De Jesus (54.798). La nordamericana ha mostrato tutta la sua solidità tra volteggio (14.033), parallele (14.000), trave (13.733) mentre al corpo libero è andata al di sotto delle sue aspettative (13.233). La transalpina, invece, ha confermato tutto il suo valore al corpo libero (13.900) dove è Campionessa d’Europa, ha piazzato un importante 14.466 al volteggio e un tonico 13.866 sugli staggi ma il gravissimo errore alla trave (12.566) ha pregiudicato la sua prova, anche se ha fatto capire che può lottare per qualcosa di importante.

Grandi novità al volteggio dove le canadesi si sono scatenate: Shallon Olsen occupa addirittura la seconda posizione (14.550) alle spalle dell’inarrivabile Simone Biles, Ellie Black è invece sesta (14.124) e spera di agguantare l’atto conclusivo. Alle parallele non ci sono stati inserimenti nelle posizioni di vertice, alla trave super quinto posto della canadese Anne-Marie Padurariu (13.966) mentre la Black è settima (13.733).