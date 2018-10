Ginnastica, Mondiali 2018: il ruggito di Mustafina sugli staggi, Russia seconda! Gran Bretagna eliminata

La Russia non ha deluso le aspettative della vigilia e si è confermato ai massimi livelli durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) le Campionesse d’Europa hanno concluso la gara con un totale di 165.497, secondo posto provvisorio con appena tre decimi di vantaggio sulla Cina (165.196) e ad addirittura nove punti di distacco dagli inarrivabili USA (174.429). La Gran Bretagna ha commesso qualche errore di troppo tra trave e corpo libero, chiudendo così al nono posto (160.964) e venendo clamorosamente eliminata dalla finale a squadre (la Germania era lontana appena un decimo), mentre il Brasile si issa in quinta posizione (162.529) alle spalle del Canada (163.897) e davanti a Giappone (162.180) e Francia (161.629). L’Italia scivola in dodicesima posizione (156.830) e la sensazione è che questa sia la classifica finale visto che le ultime due suddivisioni non dovrebbero regalare grossi scossoni.

C’era grande attesa attorno ad Aliya Mustafina, indimenticabile Zarina che tornava in gara a livello internazionale dopo due anni (nel frattempo è diventata mamma). La due volte Campionesse Olimpica alle parallele non ha deluso sul suo attrezzo di riferimento, ottenendo 14.433 (5.8) che vale il sesto posto momentaneo e una seria ipoteca sull’accesso all’atto conclusivo. Alla trave (13.233) e al corpo libero (13.200) la russa non riesce a risplendere ma può comunque ritenersi soddisfatta per quanto fatto. Angelina Melnikova sale al quinto posto sul giro completo (55.465) e sarà in lotta per le medaglie, la bella russa è soprattutto terza al corpo libero (14.033) ma è un po’ mancata tra trave (12.866) e parallele (14.300).

La brasiliana Flavia Saraiva chiude in decima posizione (53.999) ma soprattutto ipoteca la finale al corpo libero grazie a un bellissimo esercizio premiato con 13.900 (sesto posto). Deludono soprattutto le britanniche: Ellie Downie undicesima nell’all-around con 53.532, Rebecca Downie è ottava alle parallele (14.400) e spera nella finale, Georgia-Mae Fenton non fa il miracolo al corpo libero. Da annotare anche la media di 14.009 della russa Liliia Akhaimova che è ottava al volteggio.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com