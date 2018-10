LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: prove libere 2. La Ferrari prova ad avvicinarsi allo scatenato Lewis Hamilton

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sul COTA – Circuit Of The Americas, i piloti saranno impegnati nel secondo turno odierno confidando che le condizioni della pista texana vadano a migliorare. Nel primo turno della mattina, infatti, l’asfalto era ancora completamente inondato per colpa del nubifragio che si è abbattuto su Austin nel corso della notte e delle prime ore della giornata. Lewis Hamilton è apparso subito a suo agio su tracciato inzuppato di acqua, distanziando di quasi 1.5 secondi i più immediati inseguitori, incominciando da Bottas e le due Red Bull. Solamente quinte e seste le due Ferrari con Vettel e Raikkonen apparse in difficoltà in queste condizioni e con distacchi davvero pesanti. Vedremo in questa seconda sessione se le condizioni miglioreranno e se Hamilton sarà ancora in grado di fare il vuoto su una delle sue pista preferite.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno scatterà alle ore 21.00 italiane (le ore 14.00 in Texas). OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdervi nemmeno un minuto dello spettacolo sul tracciato di Austin.

20.30 Bentornati ad Austin! Tra mezzora si torna in pista al COTA! Tutto pronto per la seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti!

