F1, GP Stati Uniti 2018: Sebastian Vettel a rischio penalità per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse

Momenti di apprensione in casa Ferrari: alla fine della prima sessione di prove libere, la direzione gara del GP degli Stati Uniti ha comunicato che Sebastian Vettel è sotto indagine, e dunque a rischio di penalità consistente in un arretramento sulla griglia di partenza dopo le qualifiche di domani.

Il motivo è che il tedesco, quando sono state esposte le bandiere rosse per ripulire la pista dalla ghiaia portata sul tracciato da svariati piloti, non avrebbe rallentato a sufficienza. Dovesse essere accordata la penalità, si tratterebbe dell’ennesima disdetta per il quattro volte Campione del Mondo, al quale non ne è andata bene una per la maggior parte del tempo trascorso dal GP di Germania in poi.

Chi sa già di essere retrocesso in fondo allo schieramento domenica è Pierre Gasly, a causa del cambio degli elementi sulla power unit della sua Toro Rosso.

