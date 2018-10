Lewis Hamilton, GP Stati Uniti 2018: “La mia concentrazione è su vincere questa gara. Non penso al titolo”

Un Lewis Hamilton super concentrato quello del GP degli Stati Uniti 2018, ad Austin, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes, con i suoi 67 punti di vantaggio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, ha il primo match point per chiudere la partita iridata e conquistare il suo quinto titolo.

Il fuoriclasse inglese, però, non vuole mettersi ulteriore pressione. Per lui questo è un fine settimana come un altro, dove l’importante è fare il massimo per centrare l’obiettivo: “E’ un weekend come un altro, vogliamo vincere e fare le stesse cose che facciamo sempre. Occorre ripetere le prestazioni delle ultime gare senza pensare ad altro. La nostra intenzione è alzare l’asticella perchè ci aspettiamo una Ferrari forte“.

Sull’eccezionale progressione dal GP del Belgio nella quale LH44 ha conquistato quattro successi consecutivi, la risposta dell’alfiere delle Frecce d’Argento è interlocutoria: “Non so cosa sia cambiato, so solo che nel corso dell’anno esprimo il meglio di me nella seconda parte della stagione. Il team ha fatto del suo meglio, mentre dall’altra parte magari non hanno fatto la stessa cosa”.

E sulla difesa social in favore del grande rivale Vettel, al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni, il quattro volte iridato ha sottolineato: “Lui avrebbe fatto la stessa cosa con me. Serve rispetto reciproco. Ci sono state varie volte in cui è stato rispettoso nei miei confronti quando ero in difficoltà e mi sono sentito di fare lo stesso”













