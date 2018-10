Jorge Lorenzo, GP Thailandia: “Ora correre è dura, ci proverò. La caduta non è colpa mia”

Mattinata da dimenticare per Jorge Lorenzo che è incappato in una bruttissima caduta durante le prove libere 2 del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è infatti stato sobbalzato dalla sua Ducati mentre stava approcciando una curva, è volato per le ghiaie e si è fatto male anche se per fortuna non ci sono fratture. L’highside della Rossa di Borgo Panigale ha causato il volo dell’iberico che si era già infortunato due settimane fa ad Aragon.

I controlli medici sono fortunatamente risultati favorevoli e non ci sono lesioni per il pilota che però è ancora scosso come traspare dalle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa: “Vista la caduta di Aragon, sono stato sfortunato a cadere, ma anche fortunato perché potevo farmi più male. Rispetto a quello che mi ero fatto ad Aragon ho in più una contusione del polso sinistro e alla caviglia destra, ma non c’è nulla di rotto e ne sono contento. Sono pure tranquillo a sapere che il volo non è stata colpa mia perché potevo pensare che la lesione al piede mi avesse fatto fare qualcosa diversamente. Ora vediamo se sabato starò meglio e se riuscirò a guidare: c’è una piccola possibilità, ma sarà dura. Gli ingegneri sanno cosa è successo e cosa fare perché non succeda più: se sarò in pista sabato di certo modificheremo qualcosa per evitare che ricapiti“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI JORGE LORENZO













Foto: Valerio Origo